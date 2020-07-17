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Новак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель 

ТАСС и ещё 2 54 минуты назад
Новак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43
Фото: ТАСС
Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
"Нет, не ожидаем, потому что рынок это уже имеет в виду", — сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли изменение цен на нефть в связи с переходом ОПЕК+ к некоторому росту добычи.
Говоря об ожиданиях ценового диапазона, Новак заявил, что "сейчас [цена на нефть] держится уже месяц на уровне $40-43, более-менее цена сбалансирована".
Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая — июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.
Россия выполнила в июне сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, снизив добычу нефти и конденсата на 16,6% — до 38,16 млн тонн. В августе начнется плавный переход к восстановлению добычи, что оговорено в соглашении. При этом компании будут наращивать объемы пропорционально от уровня их добычи.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Александр Новак , Минэнерго
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