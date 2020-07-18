Китай заподозрили в провокации

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Китай может внести сумятицу на мировой рынок нефти и обвалить цены. Весной Пекин закупил большие объемы топлива по бросовым ценам и теперь начинает распродавать запасы из хранилищ. Об этом сообщает Bloomberg.

Около 1 млн баррелей страна продала тем, кто ранее покупал энергоносители на Ближнем Востоке или в Африке.

Агентство отмечает, что китайская нефть поступает на рынок в преддверии новой сделки ОПЕК +.

Участники хотят нарастить добычу, но действия КНР способны помешать им.

При этом Китай не хочет быть региональным поставщиком нефти, а использует фьючерсы для поддержки нацвалюты.