Китай заподозрили в провокации

Китай может внести сумятицу на мировой рынок нефти и обвалить цены. Весной Пекин закупил большие объемы топлива по бросовым ценам и теперь начинает распродавать запасы из хранилищ. Об этом сообщает Bloomberg.
Около 1 млн баррелей страна продала тем, кто ранее покупал энергоносители на Ближнем Востоке или в Африке.
Агентство отмечает, что китайская нефть поступает на рынок в преддверии новой сделки ОПЕК +.
Участники хотят нарастить добычу, но действия КНР способны помешать им.
При этом Китай не хочет быть региональным поставщиком нефти, а использует фьючерсы для поддержки нацвалюты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мировые цены на нефть немного опускаются в пятницу вечером на фоне сохранения опасений за соотношение спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.