«Северный поток-2» решили засудить 

Организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в суде выдачу разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экологов.

В DUH настаивают на необходимости проверить информацию о «неконтролируемых утечках метана при добыче и транспортировке природного газа». Этот вопрос также призывают рассмотреть в Европейском суде.

4 августа Дания дала разрешение достраивать газопровод. Однако вскоре стало известно, что трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», с помощью которой можно завершить проект, не собирается участвовать в стройке. Еще одно препятствие, которое не даст начать работы до конца августа, — нерест трески.

Завершению проекта все еще препятствуют США, которые угрожают ввести санкции против владельцев судов, использующихся при достройке. Аналогичные ограничительные меры грозят страховым компаниям, которые решат застраховать трубоукладчики для работ в датских водах.