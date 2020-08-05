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«Северный поток-2» решили засудить 

Lenta.ru и ещё 19 1 час назад
«Северный поток-2» решили засудить
Фото: РИА Новости
Организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в суде выдачу разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экологов.
В DUH настаивают на необходимости проверить информацию о «неконтролируемых утечках метана при добыче и транспортировке природного газа». Этот вопрос также призывают рассмотреть в Европейском суде.
4 августа Дания дала разрешение достраивать газопровод. Однако вскоре стало известно, что трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», с помощью которой можно завершить проект, не собирается участвовать в стройке. Еще одно препятствие, которое не даст начать работы до конца августа, — нерест трески.
Завершению проекта все еще препятствуют США, которые угрожают ввести санкции против владельцев судов, использующихся при достройке. Аналогичные ограничительные меры грозят страховым компаниям, которые решат застраховать трубоукладчики для работ в датских водах.
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Рынки , Компании , Экономика , ИТАР-ТАСС
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