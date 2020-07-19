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Эксперт сказал, что ждет курс доллара до конца лета

Свободная прессаиещё 1
3 часа назад
Комментарии9
Рубль сдавал позиции на уходящей неделе – курс доллара прибавил около 100 копеек, а евро – вдвое больше, до 71.87 и 82,2 соответственно. Рубль отступал неохотно, но всё же было больше негативных факторов, от новой волны санкционных рисков и давления на финансовых рынках до снижения покупок по бюджетному правилу сигналов новых снижений ставок от ЦБР, которые играли на снижение курса.
"Кивнуть вниз": рублю предрекли падение до конца лета
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«При этом нефть забуксовала вблизи отметки 43 долларов за баррель Brent. Ситуация по ней выглядит так, что она может кивнуть вниз в ближайшее время. И в этом случае рублю не останется ничего, как последовать за ней», - комментирует новости курса доллара ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
По мнению эксперта, несмотря на то, что характер движения «россиянина» весьма невыразительный, сохраняется пространство для его ослабления в область 73 за доллар и 83 за евро.
«Если это произойдёт, стоит обратить внимание на динамику вблизи этих уровней. Решительный поход выше заставит думать о неминуемом возвращении в область выше 85 за евро и 75 за евро еще до конца лета. Если на этих отметках, у рубля найдётся достаточно покупателей, он может быстро вернуться к уровням 70.70 за доллар и 80.50 за евро», - дает прогноз курса доллара и евро Александр Купцикевич.
Комментарии9
Рынки,Экономика,Александр Купцикевич,Центральный банк России
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