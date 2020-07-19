"Кивнуть вниз": рублю предрекли падение до конца лета

«При этом нефть забуксовала вблизи отметки 43 долларов за баррель Brent. Ситуация по ней выглядит так, что она может кивнуть вниз в ближайшее время. И в этом случае рублю не останется ничего, как последовать за ней», - комментирует новости курса доллара ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
«Если это произойдёт, стоит обратить внимание на динамику вблизи этих уровней. Решительный поход выше заставит думать о неминуемом возвращении в область выше 85 за евро и 75 за евро еще до конца лета. Если на этих отметках, у рубля найдётся достаточно покупателей, он может быстро вернуться к уровням 70.70 за доллар и 80.50 за евро», - дает прогноз курса доллара и евро Александр Купцикевич.