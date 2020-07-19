«Крах доллара неизбежен»

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Крах доллара почти неизбежен: раскрыты причины экономического фиаско США 

News.ru 2 часа назад
Доллару в ближайшее время вряд ли удастся сохранить лидирующее положение и статус мировой резервной валюты. Об этом предупредили аналитики, проанализировав состояние американской экономики.
Дефицит бюджета США в июне оказался сопоставимым с параметрами за весь прошлый финансовый год. Непомерно большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса, при этом поступления в казну критически сократились.
Как следует из данных Министерства финансов США, государственные расходы превысили доходы на $864,1 млрд — это вдвое больше майских показателей и почти в десять раз больше, чем в том же месяце прошлого года, когда было потрачено $8,5 млрд, передаёт РИА Новости.
В апреле американский Комитет по федеральному бюджету предрекал увеличение годового дефицита бюджета в четыре раза — до $3,8 трлн, или до 18,7% ВВП — из-за резкого экономического спада и экстренных мер по спасению экономики. Однако даже такой прогноз, считают эксперты, чересчур оптимистичный.
За первые девять месяцев текущего финансового года дефицит уже достиг $2,74 трлн. Предыдущий антирекорд — $1,4 млрд — был зафиксирован в разгар глобального финансового кризиса 2009 года.
Что касается нынешней ситуации, в американском Минфине указывают на то, что власти вложили колоссальные средства в поддержку работников и предприятий, пострадавших от пандемии. В июне потратили $1,1 трлн — это более чем в три раза выше трат годичной давности. При этом поступления в казну сократились до $240 млрд — почти на 30%. Всего с марта в рамках нескольких пакетов экстренных мер в экономику влили порядка $3 трлн.
Сейчас в Конгрессе идут жаркие дискуссии об эффективности агрессивных стимулов, которые были утверждены наспех. Судя по июньскому отчёту Управления контроля за действиями правительства, критики масштабной программы поддержки экономики во многом оказались правы. Часть денег, выделенных на адресную помощь населению, ушли в неизвестном направлении. Например, выяснилось, что казначейство раздало $1,5 млрд умершим американцам.
Миллион «мёртвых душ» — результат несогласованной работы ведомств. У казначейства не оказалось доступа к актуальным данным Управления социального обеспечения. Теперь регуляторам предстоит выяснить, сколько чеков уже обналичили «покойники» и что вообще стало с этими деньгами. Кроме того, надо будет оценить в целом эффективность программы доплат безработным и малому бизнесу.
Эксперты Управления контроля за федеральным бюджетом признают, что никаких механизмов отслеживания этих средств нет. И крупные суммы почти наверняка не дошли по назначению.
Между тем руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз анонсировал новый пакет мер стимулирования экономики от администрации Белого дома.
По расчётам крупнейших банков, в 2020 году дефицит бюджета США достигнет $4 трлн, и это станет максимальным значением со времён Второй мировой войны. «Латать дыры» пытаются классическим, но экономически опасным способом: печатают ничем не обеспеченные доллары. При этом взамен не получают никаких ценных активов. К завершению кризисного периода баланс Федеральной резервной системы может раздуться до $10 трлн. Работающий на полную мощность печатный станок и приток ничем не обеспеченной наличности в экономику только подрывают доверие к доллару, подчёркивают аналитики.
Госдолг США с января увеличился со 108% до 123% ВВП и продолжает расти. Для сравнения: в 2006 году в преддверии экономического кризиса было не больше 63%, отмечают аналитики Института международных финансов. Однако теперь, если добавить корпоративные, ипотечные и прочие долги, сумма и вовсе астрономическая — 330% ВВП.
Ситуация осложняется тем, что огромный бюджетный дефицит Соединённых Штатов покрывается в основном за счёт реализации государственных облигаций. А регуляторы ведущих стран в последнее время стараются избавляться от них: кредиторы всё больше сомневаются в способности правительства выполнять обязательства по госдолгу.
Таким образом, будущее доллара напрямую зависит от того, сможет ли Белый дом выстроить стратегию, позволяющую со временем решить проблемы с национальным долгом и структурным бюджетным дефицитом.
Маловероятный, но возможный сценарий заморозки инвестиций ряда стран в американские гособлигации нанесёт сильнейший удар по статусу доллара как резервной валюты.
Как писал NEWS.ru, ранее бывший глава Минфина США Генри Полсон заявил, что статус основной мировой резервной валюты у американского доллара может отнять китайский юань.
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Рынки , Видео , Статьи , Экономика , Генри Полсон , ФРС , Казначейство США , Минфин , РИА Новости
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