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«Россию ждет „черный август“»: что стоит за распродажей золота 

Майк Габриелян 1 час назад
Распродажа золота Россией свидетельствует о том, что Фонд национального благосостояния «полупуст», а граждан ждет «черный август» с деноминацией и девальвацией рубля. Так считает автор петербургского журнала «Интересант» Николай Печерников.
«Банковская система в настоящее время — формально как бы без участия ЦБ — распродает золото и покупает валюту… С одной стороны, это, может, не так и плохо — золото на пике, за него можно выручить максимальные деньги. С другой, Россия — чуть ли не единственная страна в мире, которая сейчас, в период кризиса, продает, а не покупает золото», — пишет автор.
По его мысли, государство вынуждено продавать золото, поскольку финансисты скрывают правду: Фонд национального благосостояния, «финансовая кубышка страны, о которой так любят говорить власти, на самом деле — полупуста».
"Бесконечные межэлитные батлы": политолог о деноминации рубля
Печерников считает, что власти намерены за счет граждан восполнять недополученные доходы от продажи нефти и газа.
«Рассказывают, что любимая поговорка в Кремле — «Люди — новая нефть». В том смысле, что выкачивать деньги теперь надо не из нефтяных скважин, а из кошельков граждан стран», — отмечает автор.
По его словам, «элита переходит в долларовый кэш», поэтому ей срочно нужна валюта.
«Вряд ли богатые люди располагают четкими сведениями, что произойдет в стране в ближайшее время, но общий информационный фон их однозначно напрягает. Ясно, что девальвация рубля неизбежна. Экономисты спорят только о ее глубине: кто-то считает, что нацвалюта опустится всего до 80 рублей за доллар, а кто-то — что она рухнет до 100 и больше», — пишет аналитик.
Он отмечает, что подозрения о грядущем финансовом «черном августе» изрядно подпитывает информационный вброс о возможности деноминации рубля. Обмен денег проходил в России в 1991 и 1998 году. Оба раза государство показало себя с худшей стороны — «население было дважды ограблено».
«Теперь вопрос только в том, кто кого переиграет: люди — государство или государство — людей», — заключает Печерников.
Ранее «Рамблер» сообщал, что политолог Сергей Михеев обвинил российскую элиту в «интриганских батлах», которые вредят национальным интересам. По его словам, обсуждение деноминации рубля было вброшено в СМИ теми, кто стремится к личной выгоде и устраивает междуэлитные информационные войны.
Комментарии 218
Рынки , Видео , Экономика , Сергей Михеев , Центральный банк России
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