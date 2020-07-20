72 рубля превысил курс доллара на Мосбирже

Все новости на карте

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,03%, до 71,8475 рубля, курс евро — на 0,38%, до 81,89 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Однако затем курсы валют перешли к росту. Так, доллар вырос на 0,39% и достиг уровня 72,1525 рубля, превысив 72 рубля впервые с 7 июля. Евро увеличился до 82,5975 рубля (+0,48%).

По данным на 10:12 мск, доллар растет на 0,15%, до 71,98 рубля, евро — на 0,2%, до 82,37 рубля.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,11%, до 2771,85 пункта, индекс РТС просел на 0,12%, до 1214,76 пункта.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2762,62 пункта (-0,44%), а РТС ускорил падение до 0,54%, достигая отметки в 1209,65 пункта.