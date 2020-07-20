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Азиатские рынки колеблются на ожиданиях по сезону отчетностей и пандемии 

Прайм 33 минуты назад
Азиатские рынки колеблются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают единой динамики, рынки ожидают продолжения сезона корпоративных отчетностей, внимание по ситуации вокруг пандемии сохраняется, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,62% — до 3298,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,78%, до 2197,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,35%, до 25177,63 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,06%, до 2199,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 6002,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,03%, до 22690,12 пункта.
Динамика азиатских рынков слабая, кроме Китая, так как инвесторы ожидают продолжения сезона корпоративных отчетностей. Трейдеры намерены оценить, как пандемия отразилась на результатах компаний во втором квартале, на который, как считается, пришелся основной удар пандемии, когда действовали самые строгие карантинные ограничения.
Биржи Китая при этом растут на внутренних новостях. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%.
Ситуация с пандемией остается в центре внимание, так как статистика по США продолжает вызывать опасения. За прошедшие сутки число новых заражений в Штатах составило 63,6 тысячи человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса. В конце прошлой недели был достигнут рекорд в 77 тысяч. Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), всего в мире считаются заболевшими коронавирусом более 14 миллионов человек.
"Акции остаются уязвимыми для дальнейшей коррекции или консолидации, основными рисками остаются возобновление карантинных ограничений и президентские выборы в США", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика AMP Capital Investors Шейна Оливера (Shane Oliver).
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Комментарии
Рынки , ВОЗ , Центральный банк России , France-Presse
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