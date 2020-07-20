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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: RT на русском
На открытии торгов в понедельник, 20 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара увеличился на 3 копейки — до 71,90 рубля.
Курс евро вырос на 17 копеек и составил 82,37 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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