Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.67
$
71.72
82.20
81.87
Прогноз
27.07 – 03.08
$
73.00
82.49
Индексы и котировки Brent
42.68
–0.09 Золото
1815.93
+0.04 РТС
1216.17
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.07
1.1429
+0.0119
06.07
1.1310
16.07
08.07
24.06

Три страны начали отказываться от российской нефти 

Вероника Полынина 25 минут назад
Страны балтийского региона: Литва, Финляндия и Польша начали сокращать закупки российской нефти Urals, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные ценового агентства Argus.
Нефтеперерабатывающим заводам этих стран стало невыгодно импортировать российскую нефть из-за премии, с которой Urals торговалась к Brent. На торгах в Роттердаме премия доходила до 2,45 доллара за баррель.
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Месяц назад поставки по морю в порты Литвы, Финляндии и Польши, согласно предварительным данным, достигали 72% от всего импорта нефти этих стран. Год назад поставки составляли около 65%. В июле текущего года российская нефть составит лишь 33% импорта.
В качестве альтернативы Urals балтийские страны переходят на поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. На североморскую нефть в июле придется в два раза больше поставок, чем в среднем в первом полугодии.
Как следствие, российский сорт стал падать в цене по отношению к Brent. По состоянию на 15-16 июля премия опустилась до 0,3 доллара за баррель.
Как ранее сообщал «Рамблер», страны ОПЕК+ собираются увеличить добычу нефти в августе на два миллиона баррелей на фоне возвращения спроса к нормальному уровню. Источники издания The Wall Street Journal утверждают, что сокращение добычи в августе может составить лишь 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,6 миллиона баррелей в сутки в июле.
Комментарии 187
Рынки , Видео , Экономика , Bloomberg , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армяне заявили о запрете на торговлю в Москве
Армяне заявили о запрете на торговлю в Москве
Китай вводит санкции против США
Китай вводит санкции против США
Чубайс получил новое назначение
Чубайс получил новое назначение
«Северный поток» будет остановлен
«Северный поток» будет остановлен
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Три страны начали отказываться от российской нефти
01:17
Три страны начали отказываться от российской нефти
Рынки Экономика
«Крах доллара неизбежен»
03:22
«Крах доллара неизбежен»
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение