Три страны начали отказываться от российской нефти 

Страны балтийского региона: Литва, Финляндия и Польша начали сокращать закупки российской нефти Urals, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Нефтеперерабатывающим заводам этих стран стало невыгодно импортировать российскую нефть из-за премии, с которой Urals торговалась к Brent. На торгах в Роттердаме премия доходила до 2,45 доллара за баррель.

Месяц назад поставки по морю в порты Литвы, Финляндии и Польши, согласно предварительным данным, достигали 72% от всего импорта нефти этих стран. Год назад поставки составляли около 65%. В июле текущего года российская нефть составит лишь 33% импорта.

В качестве альтернативы Urals балтийские страны переходят на поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. На североморскую нефть в июле придется в два раза больше поставок, чем в среднем в первом полугодии.

Как следствие, российский сорт стал падать в цене по отношению к Brent. По состоянию на 15-16 июля премия опустилась до 0,3 доллара за баррель.

Как ранее сообщал «Рамблер», страны ОПЕК+ собираются увеличить добычу нефти в августе на два миллиона баррелей на фоне возвращения спроса к нормальному уровню. Источники издания The Wall Street Journal утверждают, что сокращение добычи в августе может составить лишь 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,6 миллиона баррелей в сутки в июле.