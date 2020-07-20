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Золото дорожает на отказе инвесторов от риска из-за коронавируса 

Прайм 2 часа назад
Золото дорожает на отказе инвесторов от риска из-за COVID-19
Фото: Прайм
Золото дорожает, поскольку продолжающийся рост числа случаев заражения COVID-19 вызывает опасения инвесторов, которые обращаются в результате к надежным активам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.20 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,46%, или на 8,25 доллара — до 1818,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,3% — до 20,215 доллара за унцию, обновляя максимум с августа 2016 года.
Инвесторы по-прежнему предпочитают безопасные активы, к которым традиционно относятся драгоценные металлы, поскольку рост числа случаев заражения коронавирусом снижает перспективы скорого восстановления мировой экономики.
Число случаев коронавируса продолжают расти, а эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают, что оно может еще увеличиться осенью и зимой. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
"Увеличение числа заражений в таких странах, как США, Бразилия и Индия увеличит время восстановления экономики", — сказал агентству Рейтер старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), отметив, что неопределенность остается высокой и это будет по-прежнему поддерживать цены на золото.
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