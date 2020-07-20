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Эксперт оценил влияние пандемии на нефтяной рынок 

RT на русском 1 час назад
Эксперт оценил влияние пандемии на нефтяной рынок
Фото: Gettyimages.ru
Руководитель исследований нефтяного рынка Института энергетики и финансов Александр Титов оценил влияние пандемии на отрасль.
«Пандемия и глобальные карантинные ограничения привели к появлению новых факторов, сокращающих или увеличивающих потребление нефтепродуктов», — цитирует эксперта oilcapital.ru.
По словам Титова, восстановление может вновь смениться спадом в случае второй волны коронавируса.
Основным негативным эффектом эксперт назвал сокращение инвестиций.
«Если эффект COVID-19 на уровень спроса на нефтепродукты может быть разнонаправленным для ряда секторов потребления, то влияние пандемии на уровень инвестиционной привлекательности нефтяной отрасли однозначно негативно», — пояснил он.
Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.
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Рынки , Экономика , Вячеслав Кулагин , Александр Титов , РАН , ФБА "Экономика сегодня"
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