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Европа нашла замену российскому газу 

Вероника Полынина 30 минут назад
Европа нашла замену российскому газу
Фото: РИА Новости
Израиль одобрил соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода EastMed, передает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
«Газпром» принял важное для россиян решение
Трубопровод длиной 2 тысячи километров должен пройти по дну Средиземного моря и будет предназначен для транспортировки природного газа из Израиля и с Кипра в страны Европы: Грецию, Италию и др. Строительство оценивается в 6 млрд евро, запуск должен состояться в 2025 году. Мощность газопровода составит 10 млрд кубометров в год с возможностью удвоения пропускной способности.
Газопровод соединит крупнейшее израильское месторождение газа Leviathan, запасы которого оцениваются в 621 млрд кубометров, кипрское месторождение Aphrodite (его запасы оцениваются в 130 млрд кубометров) и европейский рынок.
На разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта было выделено 35 млн евро.
Ранее Израиль только импортировал газ. Как отметил министр энергетики страны Юваль Стейниц, строительство EastMed сделает страну экспортером энергоресурсов.
Как сообщал «Рамблер», объем поставок газа «Газпрома» в Европу снижается второй год подряд. Из-за сокращения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» оказалось невыгодно его продавать.
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Рынки , Экономика , Газпром , Lenta.ru , Reuters
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