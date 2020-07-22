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15 января, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. 16 января Государственная дума одобрила ее и Путин подписал указ о назначении Мишустина. Сегодня премьер выступает в Госдуме с первым отчетом об итогах работы кабинета министров.

В ходе него он поблагодарил правительство предшественника Дмитрия Медведева за оставленный солидный резерв, назвал главной целью своего кабинета повышение качества жизни всех граждан России за счет роста экономики и развития социальной сферы, а меры против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 — правильными и своевременными.

Также Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства — действовать открыто, действовать этично, вести диалог уважительно и доверительно, выстраивать сервисы вокруг потребностей людей и ставить результат выше формальных процедур и регламентов.