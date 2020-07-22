В долларе увидели угрозу для мировой экономики 

Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).

Укрепление доллара усилит падение мировой торговли и экономической активности в краткосрочной перспективе, считают эксперты. Кроме того, маловероятно, что развивающиеся страны смогут воспользоваться ослаблением своих национальных валют для стимулирования экономики, поскольку цены на экспорт устанавливаются в долларах. Также ослабление валют других стран по отношению к доллару приводит к повышению цен на импортные товары и, следовательно, к снижению спроса на них.

Ранее эксперты заявили, что США могут потянуть весь мир вниз, поскольку неэффективная борьба страны с пандемией тормозит глобальное восстановление. Многие страны зависят от США, на страну приходится около четверти мирового ВВП.