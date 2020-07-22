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В долларе увидели угрозу для мировой экономики 

Lenta.ru и ещё 1 21 минуту назад
В долларе увидели угрозу для мировой экономики
Фото: William Thomas Cain / Getty Images
Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).
Укрепление доллара усилит падение мировой торговли и экономической активности в краткосрочной перспективе, считают эксперты. Кроме того, маловероятно, что развивающиеся страны смогут воспользоваться ослаблением своих национальных валют для стимулирования экономики, поскольку цены на экспорт устанавливаются в долларах. Также ослабление валют других стран по отношению к доллару приводит к повышению цен на импортные товары и, следовательно, к снижению спроса на них.
Ранее эксперты заявили, что США могут потянуть весь мир вниз, поскольку неэффективная борьба страны с пандемией тормозит глобальное восстановление. Многие страны зависят от США, на страну приходится около четверти мирового ВВП.
По мнению аналитиков, во время кризиса доллар стал терять свою цену, а евро укрепился и начал превращаться в новую «тихую гавань» для инвесторов. Бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч заявил, что доллар ждет крах на фоне растущего бюджетного дефицита в США и процессов деглобализации.
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Комментарии 2
Рынки , Экономика , Стивен Роуч , Международный валютный фонд , Морган Стэнли Банк
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