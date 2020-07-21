Эксперт: налоги, дивиденды и нефть сыграют за рубль

Во вторник, 21 июля, торги на внутреннем валютном рынке РФ начнутся с незначительного разрыва вниз по ведущим валютам в пользу рубля. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, ситуация на внешних рынках стабилизировалась, влияние внутренних факторов будет сдерживать доллар и евро от дальнейшего роста. В течение вторника и до конца недели потенциал укрепления национальной валюты можно оценить в 1%. При реализации этой гипотезы евро подешевеет до 80,80 руб. с 81,67 руб. на закрытии в понедельник, доллар — до 70,70 руб. с 71,35 руб.

Коган добавил, что опасения санкций со стороны США на этой неделе временно отойдут на второй план. На помощь Банку России , который сократил продажи иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила до 5,7 млрд руб. в день выйдут российские экспортеры, которые будут аккумулировать рубли для уплаты налогов. Через неделю, в понедельник предстоят выплаты НДС, НДПИ и акцизов, во вторник, 28 июля — налог на прибыль.

По его словам, можно допускать дополнительных продаж от Газпрома «Лукойла» , у которых в запасе остается неделя с небольшим для выплаты дивидендов, которые в совокупности тянут на 600 млрд руб. Не исключено и подключение к этому процессу спекулятивно-настроенных зарубежных инвесторов. В эту пятницу Банк России, отмечает эксперт, примет решение об изменении ключевой ставки. Исходя из последних комментариев его представителей базовым сценарием становится ее понижение на 25 б. п. до 4,25% годовых. Вместе с устойчивостью риск-аппетитов на внешних рынках это создает предпосылки для краткосрочных ставок на смягчение монетарной политики через покупки рублевых гособлигаций.

Он отметил, что на внешних рынках настораживающая динамика инфицированных коронавирусом с рисками приостановки восстановления мировой экономики на текущий момент нивелируется ожиданиями появления вакцины (появились новые обнадеживающие комментарии на этот счет), а также готовящимся новым пакетом стимулов в США, так как к концу июля истекут антикризисные надбавки к текущим пособиям по безработице. Поддержку оказывают и итоги саммита ЕС , лидеры которого смогли урегулировать разногласия и принять семилетний бюджет в €1,074 трлн и согласовать параметры фонда восстановления экономики после пандемии стоимостью в €750 млрд Не испортили картину опубликованные накануне финансовые результаты за второй квартал. На этом фоне и цены на нефть консолидируются вблизи постковидных максимумов немногим выше $43/барр., вновь не имея особых причин пока уходить в коррекцию, заявил Коган.

Тем не менее, считает эксперт, ослабление платежного баланса в предстоящие месяцы, обратная конвертация рублей в валюту акционерами в августе, выборы президента в США в ноябре и перспективы ухудшения отношений между США и Китаем — все это в среднесрочном периоде будет довлеть над рублем. На текущей неделе у национальной валюты есть пространство для некоторого укрепления.