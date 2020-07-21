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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Рубль начал укрепляться
Фото: Reuters
На открытии торгов во вторник, 21 июля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара понизился на 21 копейку — до 71,13 рубля.
Курс евро упал на 17 копеек и составил 81,50 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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