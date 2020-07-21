Рубль начал укрепляться

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
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На открытии торгов во вторник, 21 июля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара понизился на 21 копейку — до 71,13 рубля.
Курс евро упал на 17 копеек и составил 81,50 рубля.
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