Стоимость нефти марок WTI и Brent выросла в цене на торгах Лондонской биржи. Об этом пишет ТАСС.

Данные торговой площадки на 11:38 мск свидетельствуют о том, что стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,87%, до $44,09 за баррель. Параллельно подорожала и нефть марки WTI — до $41,49 за баррель.

Стоимость нефти Brent превысила порог в $44 впервые с 9 марта, отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, цены на нефть растут вслед за повышением спроса на рисковые активы. Вслед за нефтью укрепилась также и российская валюта — до 70,9 рубля за доллар.

Как сообщал «Рамблер», в марте после провала переговоров с Россией Саудовская Аравия нарастила производство, и нефть резко подешевела. В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились сократить добычу ради восстановления баланса на нефтяном рынке.

По мнению экспертов, в ближайшие два года нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, так как простой предприятий и отмена авиасообщения из-за коронавируса приведут к снижению добычи, а удовлетворение спроса потребует дополнительных инвестиций.