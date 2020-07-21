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Нефть обновила максимумы с 9 марта 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Стоимость нефти марок WTI и Brent выросла в цене на торгах Лондонской биржи. Об этом пишет ТАСС.
Три страны начали отказываться от российской нефти
Данные торговой площадки на 11:38 мск свидетельствуют о том, что стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,87%, до $44,09 за баррель. Параллельно подорожала и нефть марки WTI — до $41,49 за баррель.
Стоимость нефти Brent превысила порог в $44 впервые с 9 марта, отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным издания, цены на нефть растут вслед за повышением спроса на рисковые активы. Вслед за нефтью укрепилась также и российская валюта — до 70,9 рубля за доллар.
Как сообщал «Рамблер», в марте после провала переговоров с Россией Саудовская Аравия нарастила производство, и нефть резко подешевела. В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились сократить добычу ради восстановления баланса на нефтяном рынке.
По мнению экспертов, в ближайшие два года нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, так как простой предприятий и отмена авиасообщения из-за коронавируса приведут к снижению добычи, а удовлетворение спроса потребует дополнительных инвестиций.
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Рынки , Видео , Григорий Березкин , ИТАР-ТАСС
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