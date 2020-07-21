$44 за баррель превысила цена на Brent впервые с марта

Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Так, по состоянию на 12:09 по московскому времени, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent выросла на 2,54% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $44,38 за баррель. WTI торгуется на уровне $41,8 за баррель, что на 2,15% выше уровня закрытия предыдущей сессии.