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Цена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель 

Rambler News Service 1 час назад
$44 за баррель превысила цена на Brent впервые с марта
Фото: Reuters
Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Так, по состоянию на 12:09 по московскому времени, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent выросла на 2,54% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $44,38 за баррель. WTI торгуется на уровне $41,8 за баррель, что на 2,15% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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