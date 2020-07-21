«Банкам придёт конец»: россияне массово заберут вклады?

Почти 30% россиян готовы забрать свои деньги из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в аналитическом опросе «Росгосстрах банка» и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), которое есть в распоряжении NEWS.ru. Каковы выходы из назревающего банковского кризиса? Об этом рассуждают эксперты.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Артем Геодакян/ТАСС

Так, если на рынке будет наблюдаться резкий рост курсов валют, 68% опрошенных оставят свои сбережения в банках без изменений, 16% будут менять их на валюту, а 6% соотечественников частично распорядятся накопленными средствами - потратят, снимут со счёта или продадут часть валюты. При этом каждый 20-й гражданин предпочтёт снять со счёта все накопленные сбережения полностью. В меньшинстве оказались те, кто планируют вложиться в золото или же открыть металлический счёт, купить акции или недвижимое имущество (всего 1%).

Молодёжь при этом несколько активнее других возрастных групп: это выражается в основном в валютно-обменных операциях. Так, россияне в возрасте 21-35 лет меньше других готовы оставить свои накопления без изменений (63%), а каждый 5-й опрошенный среди молодежи готов менять сбережения на валюту. Люди старше 55 лет оставят всё как есть в 73% случаев и только 13% пожилых жителей нашей страны поменяют валюту сбережений.

В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36%, почти треть (30%) – заберёт все средства из банка, а 2% - заберут свои накопления частично. При этом 13% готовы к альтернативным инструментам инвестиций: вложат в золото - 7%, купят акции, облигации - 6%, вложат в недвижимость - 4%. Ещё 12% россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережений.

Кстати, молодые россияне в ситуации снижения ставок также более радикальны в отношении своей сберегательной стратегии, чем опрошенные старшего поколения: 36% в возрасте 21-35 лет готовы забрать все средства из банка против 25% опрошенных старше 55 лет. Молодёжь чаще готова искать альтернативные, более выгодные варианты сбережений, – в этом признались 14%. А 7% молодых россиян вложат средства в недвижимость или купят акции или облигации, и только 4% откроют металлический счёт/вложат в золото.

Марина Дембицкая , член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка:

2020 год стал годом относительно мягкой денежно-кредитной политики Центробанка и рекордно низких ставок по вкладам. Сыграла свою роль и пандемия коронавируса, которая привела к снижению реальных доходов населения и неуверенности в завтрашнем дне. Однако, несмотря на это, депозиты остаются для россиян традиционным инструментом сбережения – об этом как раз и говорит тот факт, что большая часть россиян (36%) не готовы забирать вклады из банков даже при минимальных ставках.

При этом, продолжает Дембицкая, несмотря на разнообразие финансовых инструментов для сбережения и накопления, большинство россиян всё-таки остаются приверженцами классических сберегательных инструментов, так как доход по ним гарантирован, а сумма вложений застрахована Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Она подчёркивает, что лишь небольшой процент россиян пока обращает внимание на альтернативные инвестиции.

Клиенты при этом проявляют всё больший интерес к вкладам с короткими сроками и всё чаще смотрят в сторону сезонных и промо-вкладов, а также накопительных счетов. Дальнейшая сберегательная политика банков в целом будет зависеть от изменений ключевой ставки ЦБ. При этом предложения на рынке сбережений будут разноплановыми, так как влияние также окажут источники и стоимости фондирования каждого конкретного игрока, - сказала директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

Что будут делать банки

Согласно статистике конца 2019 года средний размер депозита россиянина составлял всего лишь 200 тысяч рублей, при этом по разным данным более 50% граждан не имели сбережений вообще, напоминает финансовый консультант Иван Капустянский . После «самоизоляции» ситуация скорее ухудшилась, чем наоборот. Поэтому можно предположить, что средняя сумма вклада могла даже уменьшиться, отмечает специалист:

Для большинства россиян деньги на депозитах являются и подушкой безопасности на черный день и накоплениями на финансовые цели одновременно. То есть это средства, которые имеют повышенную важность и требуют, в первую очередь, надежного хранения, а не высокой доходности, поэтому большинство граждан вряд ли откажутся от депозитов, даже если ставки по депозитам упадут до нуля.

В целом, полагает эксперт, банки не будут предпринимать значительных усилий для удержания и привлечения клиентов. Скорее всего, это будут отдельные случаи. Например, когда кредитная организация захочет нарастить кредитный портфель. Для этого ей понадобится привлечь больше депозитов. В данном случае, банки будут пользоваться, вероятно, уже не раз проверенными методами – акционными предложениями, которые предполагают повышенные ставки по депозитам. Судя по заявлениям главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной , Банк России продолжит снижать ключевую процентную ставку, но уже не такими темпами, как на последних двух заседаниях. Вероятно, шаг будет снижен до 0,25%. Мягкая кредитно-денежная политика, по мнению регулятора, обусловлена низкой инфляцией и необходимостью помощи экономики.

Несмотря на то, что ставки по банковским вкладам падают вслед за сокращением ключевой ставки, большинство россиян пока продолжит держать деньги в банке. Обусловлено это несколькими причинами, говорит доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков

Во-первых, хоть ставки по вкладам в результате последних сокращений и достигли у крупнейших банков рекордно низких 4,6-4,8 % годовых, данный размер ставки пока ещё не является критическим для большинства россиян, так как они пока приносят хоть и меньший, но процентный доход.

Во-вторых, многие россияне не видят или не знают альтернативных направлений инвестирования денежных средств. Среди альтернатив большинство видит акции (инструмент требующий знаний и постоянного внимания), недвижимость (требует больших инвестиционных вложений), золото и валюту (могут принести как доход, так и убыток, в зависимости от направления изменения их цены). В связи с этим, около 70 % россиян в ближайшее время не планируют менять свою инвестиционную стратегию.

Максим Марков, доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова:

Дальнейшее снижение ставок по вкладам может изменить инвестиционное настроение россиян, что может привести к оттоку денежных средств из банков. Это, несомненно, плохо для банков, так как может ухудшить их ресурсную базу. Однако сейчас у банков избыточная ликвидность и этот вопрос не стоит остро. Тем не менее большинство банков для удержания средств клиентов предлагают им более сложные инвестиционные продукты, включающие помимо вкладов, инвестиции в акции, облигации или страховые продукты. Часть клиентов переводят в них свои средства. Но так как для многих такие продукты являются сложными и непонятными, то процесс этот идёт не быстро.

По его словам, понижение ключевой ставки в ближайшее время представляется нецелесообразным, так как вкладчики и другие хозяйствующие субъекты, да и российская экономика в целом ещё не адаптировались к тем ее изменениям, которые уже произошли с начала года. Поэтому дальнее ее понижение если и стоит проводить, то только после того, как россияне привыкнут к её новым уровням и перестроят под них свою экономическую активность.

Необоснованный прогноз

Прогноз про 30% неверный и ничем не обоснованный, уверен профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков . По его мнению, деньги из банков заберет гораздо меньше вкладчиков:

Допустим, средняя ставка в Сбербанке сейчас 4%, инфляция тоже в районе 4%, — какой смысл забирать средства, если всё равно по ним идут проценты? Других альтернатив просто нет. Некоторые люди после начала пандемии забрали свои деньги, в том числе из-за опасений, что вклады будут заморожены, но точно меньше 30%. Пока всё остается как есть.

Он полагает, что «если допустить эту ситуацию, банкам просто придёт конец». И это известное правило, ведь нормативы мгновенной ликвидности составляют 15%. Это значит, условно, что, если деньги принесут 100 человек, в банке должны остаться деньги для 15. Остальные останутся ни с чем, потому что у банков нет таких денег — они с ними работают.

Сейчас банкам надо срочно расширять меню услуг, предлагая инструменты более широкого спектра — не только депозиты и индивидуальные инвестиционные счета, но и возможности управления счетом или советы по размещению средств. Банкирские дома Швейцарии, например, предлагают вкладчикам, в какое учебное заведение отправить ребёнка, как провести отдых и так далее.

В свою очередь консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф и эксперт Национального центра финансовой грамотности Оксана Сидоренко уверена, что превалирующая масса вкладчиков не заберёт свои деньги со вкладов. Ведь при удивительно низких процентах по депозитам от Сбербанка ещё достаточно много людей продолжают хранить там деньги, замечает эксперт. При этом люди даже не пытаются искать альтернативные вклады, подчёркивает она.