Что будет с рублем в августе 

К третьей декаде июля рубль вернулся к укреплению благодаря всплеску позитива на внешних рынках. Но перспективы для рубля в августе выглядят уже не такими радужными.

Существенным фактором, играющим против российской валюты, будет сезонное сокращение притока валюты по текущему счету, которое, хоть и будет менее выраженным на фоне слабого потребительского спроса и закрытых для туристических поездок границах, но все равно окажет заметное негативное влияние, считает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

На горизонте августа давление на рубль может возрасти, соглашается аналитик "Нордеа-банка" Григорий Жирнов. Помимо вероятного ослабления аппетита к рисковым активам негативными локальными факторами могут стать обратная конвертация в валюту выплачиваемых до конца июля дивидендов "Газпрома" "Лукойла" , а также антироссийская санкционная риторика, полагает эксперт.

Спрос на российские активы, поддерживаемый ожиданиями дальнейшего снижения ставки Банком России , может ослабнуть, говорит Кадулин. По его мнению, это произойдет потому, что ЦБ близок к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики, а рост цен на нефть в июле компенсируется сокращением объема валюты, продаваемой на рынке Минфином в рамках бюджетного правила.

В этих условиях курс доллара сможет существенно снизиться только при выраженном росте интереса к рисковым активам и растущих нефтяным котировках, отмечает Кадулин. Вероятно, большую часть августа российская валюта проведет вблизи 70,5-72 рублей за доллар с возможными эпизодами локальных распродаж и уходом курса к 73 рублям за доллар, прогнозирует он.