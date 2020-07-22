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Нефть дешевеет на данных API о резком росте запасов в США за неделю 

Прайм 2 часа назад
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,79% — до 43,97 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,33% — до 41,76 доллара за баррель. В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,93% — до 41,53 доллара за баррель.
Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июля подскочили на 7,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Эксперты полагают, что статистика должна показать сокращение запасов за неделю на 2,1 миллиона баррелей.
Трейдеры также обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа о вероятном ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в Штатах выявили 3,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 140 тысяч человек. Во всем мире число заражений превышает 14,7 миллиона, более 610 тысяч пациентов умерли. Опасения по продолжению пандемии в США усиливают беспокойство за перспективы восстановления мировой экономики в целом и спроса на нефть в частности.
"Прогноз по нефтяному спросу получил двойной удар: с тем, что может стать сильнейшим ростом запасов с конца мая… и брифингом Трампа о вирусе", — прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойа (Edward Moya).
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