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Курс доллара: Рубль растёт к доллару 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Рубль растет к доллару
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в среду, 22 июля, рубль растёт к доллару и снижается евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 11 копеек — до 70,95 рубля.
Курс евро вырос на 8 копеек и составил 82,27 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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