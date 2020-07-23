Рубль растет к доллару

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Курс доллара: Рубль растёт к доллару
RT на русском
и
ещё 3
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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На открытии торгов в среду, 22 июля, рубль растёт к доллару и снижается евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 11 копеек — до 70,95 рубля.
Курс евро вырос на 8 копеек и составил 82,27 рубля.
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