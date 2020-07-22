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Мишустин: пандемия и дисбаланс на нефтяном рынке помешали рывку в российской экономике 

Банки.ру и ещё 2 1 час назад
Мишустин: «Рывку в экономике помешали пандемия и цены на нефть»
Фото: ТАСС
Предыдущий состав российского правительства создал хорошие предпосылки для рывка в экономике, но этому помешала пандемия коронавирусной инфекции и резкое снижение цен на нефть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
По его словам, предыдущий состав правительства создал «солидный резерв», который обеспечил стране макроэкономическую и бюджетную стабильность. Мишустин отметил, что общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти 8 трлн рублей, а показатели инфляции и безработицы находились на минимальных значениях в 2019 году.
«Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до 554 млрд долларов. Все это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года мы столкнулись с мощнейших вызовом — новой коронавирусной инфекцией», — заявил глава кабинета министров.
По мнению Михаила Мишустина, ситуация осложнилась и тем, что «распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьезному дисбалансу на нефтяном рынке». «Это вызвало обвальное снижение цен, усилилась волатильность финансовых и валютных рынков, произошел отток капитала», — добавил премьер-министр.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Михаил Мишустин , Госдума , Правительство РФ
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