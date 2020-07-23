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Биржи Китая снижаются более чем на 1% на опасениях за отношения с США 

Прайм и ещё 1 42 минуты назад
Биржи Китая снижаются более чем на 1%
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном опускаются, при этом биржи Китая показывают самое заметное снижение более чем в 1% из-за неопределенности вокруг отношений с США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,19% — до 3293,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,35%, до 2220,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,37%, до 25151,52 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,89%, до 2208,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,27%, до 6091,6 пункта.
Биржа Японии закрыта в четверг в связи с выходным днем. В среду японский Nikkei 225 снизился на 0,58% — до 22751,61 пункта.
Напряженность между КНР и США вызывает осторожность региональных инвесторов. Ранее официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. В ответ Китай рассматривает возможность закрытия консульства США в Ухане. Позднее президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.
"Главным образом эскалация напряженности между США и КНР является напоминанием об основном риске, с которым сталкиваются инвесторы во время кампании к предстоящим выборам в США", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика AxiCorp Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Южнокорейский KOSPI опускается после выхода негативной статистики. Как сообщалось ранее, ВВП Южной Кореи во втором квартале сократился на рекордные с 1998 года 3,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне вспышки COVID-19.
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Комментарии
Рынки , Морган Ортагус , Дональд Трамп , Госдеп США , Associated Press
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