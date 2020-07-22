Курс-2020: Сильный доллар загоняет мировую экономику в кризис 

Преобладание доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу для глобальной экономики и может усугубить негативные последствия пандемии коронавируса. К такому выводу пришли аналитики Международного валютного фонда (МВФ) в свежем исследовании.

Как считают эксперты МВФ, укрепление курса доллара усилит падение мировой торговли и экономической активности в краткосрочной перспективе. По этой же причине развивающиеся страны не смогут в полной мере воспользоваться положительным эффектом от ослабления своих национальных валют, ведь цены на экспорт устанавливаются в долларах. Ослабление валют других стран по отношению к доллару приводит к повышению цен на импортные товары и, следовательно, к снижению спроса на них.

В то же время, перспективы доллара в долгосрочной перспективе пока до конца не ясны. Например, в середине июля немецкое издание Focus предположило, что доллар начнет терять свою ценность из-за нестабильности в США и проблем в экономике страны, евро же, напротив, превращается в новую «тихую гавань». Во всяком случае, индекс доллара снижается уже три месяца подряд.

Несмотря на все эти риски, процесс дедолларизации в России и в мире идет не так быстро, как хотелось бы, хотя определенный прогресс есть. Например, если в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро, то спустя полтора года евровалюта уже опередила доллар — 53,1 против 33,5%.

Пандемия коронавируса может ускорить отход стран от доллара, тем более в условиях неопределенности. В конце марта 2020 года китайские СМИ даже назвали пандемию коронавируса началом дедолларизации мира. В конце июня Пекин подтвердил курс на дедолларизацию в условиях давления США, особенно учитывая «высокие шансы обесценивания американской валюты в будущем». Сейчас у Китая около 2 трлн долларов в виде нефинансовых инвестиций за рубежом, и будь эти активы в юанях, таких опасений бы не было.

Впрочем, рядовые граждане РФ пока не спешат дедолларизироваться. В июне россияне второй месяц подряд возвращали валюту на вклады, даже несмотря на крайне низкие ставки. За месяц объем валютных депозитов вырос на 593 млн долларов. В мае россияне положили на валютные депозиты 721,1 млн долларов. К 1 июля объем валютных вкладов составил 89,6 млрд долл. В числе причин возвращения в банки эксперты называют снижение тревожности из-за пандемии коронавируса, а также отсутствие возможности поехать в отпуск за границу.

Главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов считает, что в краткосрочной перспективе доллару ничего не угрожает, хотя высокий курс действительно будет тянуть экономику развивающихся стран вниз. Однако уже через несколько лет может начаться цикл ослабления доллара, а в будущем американская валюта может начать терять свои позиции в мире, хотя, когда именно это произойдет, сказать трудно.

— Для начала нужно разделить краткосрочные и долгосрочные перспективы доллара. Опыт кризисов 2008 и 2014-2015 годов показал, что в такие периоды капитал бежит из развивающихся стран и активов именно в доллары. Поэтому оба раза в кризисных эпизодах наблюдалось значительное укрепление американской валюты. В 2008 году она укрепилась с 1,6 к евро до 1,25. В 2014-2015 рост к евро произошел с 1,25 до 1,05. То есть доллар укреплялся на 15-20% даже к таким валютам, как евро, не говоря уже о денежных единицах развивающихся стран.

Такие периоды укрепления доллара действительно сильно бьют и по международной торговле, и по экономикам стран, у которых есть значительные кредиты в иностранной валюте. Обслуживание заимствований дорожает в связи с тем, что национальные валюты падают, долговая нагрузка растет. Естественно, все это негативно сказывается на экономической ситуации.

Если мы увидим новое серьезное падение мировых рынков, снова начнется бегство в доллар. С марта, когда ФРС США запустила печатный станок, эмитировано уже несколько триллионов долларов, которые пошли на развивающиеся рынки, в сырьевые активы. Если произойдет что-то, что заставит инвесторов избавляться от этих активов, конечно, они пойдут в доллар, который снова укрепится.

«СП»: — А что с долгосрочной перспективой?

— Долгосрочные перспективы доллара на горизонте нескольких лет совершенно иные. В США очень большой дефицит бюджета, торгового баланса, высокий уровень долговой нагрузки. Все это будет заставлять власти США ослаблять национальную валюту, чтобы улучшить конкурентоспособности экономики и снизить уровень долговой нагрузки.

Такие периоды ослабления доллара достаточно благоприятно сказывались на мировой экономике. Например, с середины 2011 года «американец» начал постепенно отступать, и в этом время сильно выросли цены на энергоносители, шел экономический рост. Это было следствием удешевления американской валюты.

Так что в краткосрочной перспективе укрепление доллара действительно несет угрозу для мировой торговли, но это не причина, а следствие распродаж на мировых рынках. Но долгосрочно доллар будет сдавать свои позиции, по крайней мере, к твердым активам, таким, как золото.

«СП»: — И как все это скажется на рубле?

— Рубль нащупал некий баланс в отношении других валют и доллара. У нас действует бюджетное правило, сравнительно небольшой госдолг и корпоративный долг. Внешние долги также заметно сократились с 2014 года. Ждать резкого снижения или роста курса рубля оснований нет. Если наша валюта и будет укрепляться к американской, то это станет следствием того, что доллар будет обесцениваться.

Наши власти и финансовые компании вполне устраивает сложившийся курс в широком диапазоне от 70 до 75, даже до 80 за доллар. Более высокий курс позволяет получать повышенные доходы для бюджета и компаний-экспортеров. Если рубль начнет значительно укрепляться, скорее всего, мы увидим интервенции со стороны Минфина , чтобы это нивелировать. То же самое касается чрезмерного ослабления.

Конечно, если сама глобальная долларовая система окажется под угрозой и начнется ее неконтролируемое падение, это проявится в отношении курса рубля. Но это не перспектива ближайшего будущего.

«СП»: — Есть ли такая перспектива в принципе? Ведь многие страны все больше говорят о дедолларизации, реально ли отвязать мировую экономику от доллара?

— За всю историю было 5-6 национальных валют, которые играли ключевую роль в международных финансах и торговле. Перед американским долларом это был британский фунт стерлингов. Хотя экономика Англии в конце XIX века значительно уступала американской, только по итогам Второй мировой войны фунт сдал свои позиции.

Сейчас мы видим, что экономика Китая на протяжении ряда лет превосходила по объему американскую по паритету покупательной способности и, вероятно, в скором времени превзойдет и по номинальному объему. В связи с этим возникает вопрос, когда же позиции доллара, который играет доминирующую роль в финансовой системе, станут ослабевать.

Опыт показывает, что это продолжительный процесс, но он носит непредсказуемый характер. Отказ от доллара может идти постепенно, а потом в какой-то момент произойдет резкое снижение использования американской валюты в мировой экономике. Прогнозы по срокам давать трудно. Скорее всего, на протяжении следующего десятилетия до 2030 года роль доллара в мировых финансах снизится, и он не будет занимать такую доминирующую позицию. Его заменит либо ряд региональных валют, либо международные финансовые инструменты.