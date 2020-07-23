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В Кремле указали на интересы России при обсуждении хеджирования нефтегазовых доходов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 2 часа назад
Российские власти при обсуждении возможности хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен исходят из национальных и экономических интересов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что президент России Владимир Путин действительно поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов для их защиты от падения сырьевых цен, но указал, что никаких точных сроков для принятия решения нет, передает РИА «Новости».
Отвечая на уточняющий вопрос, хочет ли тем самым Россия укрепить на будущее свои переговорные позиции, Песков сказал: «Это применяемо некоторыми странами, практика хеджирования. И Россия, собственно, преследует свои национальные интересы, свои экономические интересы, прорабатывая возможность использования тех или иных практик. Пока нужно так к этому относиться».
По его словам, решение по этому вопросу может принято «по мере готовности», точных сроков нет.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что пока нет понимания, с какими банками может быть заключено соглашение в случае принятия этого механизма.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник написало, что Россия вновь вернулась к рассмотрению вопроса о хеджировании нефтегазовых доходов, чтобы защитить страну на случай падения цен.
При этом два источника в правительстве отметили, что против идеи выступает Минфин.
Подобный механизм уже много лет использует Мексика, покупая пут-опционы у группы инвестиционных банков и нефтяных компаний.
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Комментарии 28
Рынки , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Минфин , РИА Новости , Bloomberg
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