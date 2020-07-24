Гигантов нефтяного рынка ждет сюрприз, если верить последним заявлениям лидеров ОПЕК+ Саудовской Аравии и России. Нынешний подход ОПЕК+ не является идеальным решением, поскольку пока запасы нефти остаются высокими, а спрос низким, нефтяные рынки не увидят полного восстановления.

В этой связи Москва и Эр-Рияд должны найти долгосрочное решение, если они хотят увидеть реальное восстановление нефтяных рынков. Если этого не произойдет, то возможен разрыв между Саудовской Аравией и Россией. Об этом говорится в отчете, опубликованном на американском сайте Оil price.

Автор отчета Кирилл Видершовен пишет, что официальные взгляды, которых придерживается Совместный министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ (JMMC) в течение последних нескольких дней, были расценены как положительный знак, поскольку в августе произойдет смягчение условий соглашения о сокращении добычи нефти на фоне ожиданий по росту спроса на нефть.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз ибн Салман не исключает развитие событий, при котором соглашение о добыче нефти ОПЕК+ будет продлено до конца 2021 года или даже до начала 2022 года.

По словам Видершовена, эта новость еще не переварена рынками, но уже наглядно демонстрирует возможный раскол во взглядах в группе ОПЕК+. Более того, он указал на то, что заявления принца Абдулазиза ибн Салмана относительно рынка нефти контрастируют с высказываниями министра энергетики России Александра Новака

В среду Новак заявил, что начинающееся в августе замедление сокращения нефтедобычи группой ОПЕК+ до 7,7 миллиона баррелей в сутки оправдано и полностью соответствует текущей ситуации на рынке. Тем самым он продемонстрировал, что взгляды России в отношении возможного увеличения глобального спроса на нефть и нефтепродукты более, чем оптимистичны.

Со своей стороны, Саудовская Аравия совершенно ясно дала понять, что не хочет сталкиваться с возможным восстановлением экономики в форме буквы «W» и второй волной коронавируса. По крайней мере, это официальное сообщение королевства. Основная идея может быть более размытой и вызвать внутреннюю дискуссию в ОПЕК+, а это, в свою очередь, может привести к тому, что Саудовская Аравия откажется выполнять условия соглашения по сокращению добычи нефти.

Возможные разногласия

Великая нефтяная стратегия Саудовской Аравии подвергается критике даже внутри страны, поскольку доходы от экспорта нефти продолжают снижаться. Официальные данные, предоставленные Эр-Риядом и Совместной инициативой по нефтяной статистике (JODI), показывают, что общий объем экспорта нефти из королевства, включая нефть и нефтепродукты, в мае сократился до 7,48 миллиона баррелей в сутки против 11,34 миллиона баррелей в сутки в апреле. Также сообщается, что экспорт в июне и июле может оказаться еще ниже. Тоже самое может грозить и российской нефтедобыче.

По словам Видершовена, нефтяной рынок пребывает в шатком положении, несмотря на то, что члены ОПЕК+ периодически отрицают данный факт. Между тем итоги ежемесячного заседания JMMC демонстрируют растущее желание России и некоторых других членов ОПЕК смягчить действующее соглашение о сокращении добычи нефти.

При этом борьба за власть внутри ОПЕК+ маскируется обменом любезностями в средствах массовой информации. А тем временем между Москвой и Эр-Риядом назревает конфликт, который может перерасти в новую ценовую войну. По мнению Видершовена, в настоящее время нет никакого риска возобновления ценовой войны, но Эр-Рияду уже надоело нести основную тяжесть сокращения добычи нефти, изо всех сих пытаясь сохранить свою экономику на плаву.

Мировые СМИ уже показали отсутствие критического анализа основных событий внутри ОПЕК+. Нынешнее ослабление сокращений производства является признаком слепой веры в восстановление мировой экономики в ближайшие месяцы.

Их вера опирается на шаткие основы, поскольку вторая волна COVID-19 уже начала набирать обороты. Однако ОПЕК, Россия и их союзники решили изменить свою относительно успешную стратегию с 1 августа 2020 года.

Хрупкий компромисс

В целях снижения рисков, связанных с возникновением нового внутреннего кризиса, войны за доминирование на нефтяном рынке или ценовой войны непосредственно между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и президентом России Владимиром Путиным , был предложен довольно шаткий компромисс. В настоящее время ожидается, что на мировом рынке нефти будет наблюдаться дефицит сырья, который завершит период накопления запасов в нефтехранилищах. Более того, в 2021 году ОПЕК планирует увеличить общий объем добычи на 6 миллионов баррелей в сутки.

Тем не менее перспективы реального восстановления экономики остаются на низком уровне. Даже в своем собственном отчете ОПЕК предупреждает, что нефтяные рынки останутся несбалансированными, особенно если вторая волна covid-19 затормозит восстановление мировой экономики. Видершовен пояснил, что решение ОПЕК+ о сокращении или увеличении добычи нефти является односторонним решением. Но реальная проблема заключается в том, что остальные нефтедобывающие страны могут последовать ее примеру.

Кроме того, существует вероятность очередного «сланцевого бума» в Соединенных Штатах. Дальнейшее увеличение нефтедобычи странами ОПЕК+ приведет к растущему перенасыщению, поскольку другие нефтедобывающие страны не будут чувствовать себя обязанными выполнять обязательства по сокращению нефтедобычи, а вместо этого начнут бороться за свою долю на рынке.

В итоге Видершовен приходит к выводу, что сегодняшний хрупкий баланс между спросом и предложением может легко превратиться в перенасыщение. Хранилища по-прежнему переполнены, вместе с тем начали проявляться негативные признаки реального экономического влияния коронавируса в Европе, особенно по мере увеличения числа банкротств и уровня безработицы.