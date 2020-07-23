Саудиты остались ни с чем после ценовой войны с Россией 

Саудовская Аравия осталась ни с чем после окончания ценовой войны с Россией, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Эр-Рияд заработал на экспорте нефти в мае 23,9 миллиарда риалов (6,4 миллиарда долларов) — меньше, чем месяцем ранее, когда ценовая война была в самом разгаре. По сравнению с показателями прошлого года доходы страны от экспорта нефти снизились на 60%.

В марте, как сообщал «Рамблер», Россия отказалась сократить добычу нефти ради сохранения цен на уровне 50 долларов за баррель на фоне снижения спроса. В ответ Саудовская Аравия нарастила производство, и нефть резко подешевела. В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ и некоторые другие государства договорились сократить добычу ради восстановления баланса на рынке. По условиям сделки, Саудовская Аравия в мае сократила экспорт до 6,2 млн баррелей в день с рекордных 9,3 млн в апреле.

Ситуация немного улучшилась в июне, когда на фоне восстановления спроса средняя цена марки Brent подскочила на 26% до 40,77 доллара за баррель и продолжила расти в июле. Это позволило Саудовской Аравии увеличить доходы от экспорта нефти.