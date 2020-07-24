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Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Ставки по вкладам: чего ждать россиянам
Фото: © Depositphotos / SergeyNivens
Российские банки в текущем году продолжат снижать ставки по рублевым вкладам: к концу года средняя максимальная ставка уже опустится до 4% и даже ниже, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты и кредитные организации.
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снижается с начала года. В начале января она составляла 5,93%, а уже по итогам второй декады июля упала до рекордно низких 4,55%. Это происходит во многом из-за уменьшения ключевой ставки, которая в настоящее время находится на историческом минимуме в 4,5%.
Наименьшую среднюю ставку ждет руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, по его прогнозу, она может двигаться в сторону 3% годовых. Такое существенное движение доходности вкладов вниз будет обусловлено наличием у некоторых крупных игроков депозитов со ставками ниже 4% и тем, что в условиях крайне низкой процентной маржи банки будут стремиться увеличить ее, снижая стоимость фондирования, пояснил он. Согласно прогнозу замглавы розничного блока МИнБанка Роман Жуков, средняя максимальная доходность рублевых депозитов в концу года не будет превышать 3,5%.
Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович указывает, что в ближайшие два-три месяца ставки по рублевым депозитам опустятся к уровням 4,1-4,4%. "На более дальнем горизонте до конца этого года ставки по вкладам могут опускаться к уровням 3,5-3,8% в том случае, если ЦБ сохранит тренд на дальнейшее смягчение монетарных условий", — добавил он. Максимальная средняя доходность депозитов к концу года может составить менее 4%, если Банк России продолжит снижение ключевой ставки, соглашается управляющий директор "Абсолют банка" Антон Павлов.
"Вслед за снижением ключевой ставки, депозитные ставки также будут корректироваться в сторону понижения. К концу года мы вероятно увидим среднюю ставку по рублевым депозитам на уровне 4% годовых", — ожидает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.
Директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков прогнозирует падение средней максимальной ставки еще на 0,3-0,6 процентного пункта — до 4%. В ВТБ надеются на среднюю максимальную ставку порядка 4%. Самый оптимистичный прогноз у Россельхозбанка и Московского кредитного банка, которые ждут, что средняя доходность не опустится ниже 4% годовых.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне говорила, что Банк России ожидает, что ставки по вкладам в стране останутся выше инфляции, но доходность по долгосрочным депозитам будет более привлекательной, чем по краткосрочным.
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Комментарии 3
Рынки , Личный счет , Прогноз эксперта , Роман Жуков , Эльвира Набиуллина , Антон Покатович , Антон Павлов , Абсолют Банк , Московский кредитный банк , Банк ВТБ , Московский индустриальный банк , Россельхозбанк , Банк Русский Стандарт , Центральный банк России , РИА Новости
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