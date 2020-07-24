Названы заработавшие во время пандемии российские богачи 

Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, которые больше других увеличили свое состояние с середины марта, когда в стране началась эпидемия коронавируса, по 20 июля.

Лидером рейтинга назван основатель фонда RTP Global Леонид Богуславкий, чьи активы выросли на 88 процентов до 2,8 миллиарда долларов. Сулейман Керимов заработал 8,6 миллиарда, увеличив состояние на 86 процентов. Замыкает тройку лидеров глава «Яндекса» Аркадий Волож , который стал богаче на 75 процентов (2,1 миллиарда долларов).

В общей сложности по состоянию российские миллиардеры разбогатели на 70,73 миллиарда долларов, хотя еще в начале мае этот показатель составлял 62 миллиарда.

В среду, 23 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме в ответ на замечание об олигархах заявил, что рад, если в стране кто-то богатеет. По его словам, если олигархи становятся богаче, то государству идет больше налогов.

В июне президент России Владимир Путин запустил реформу, в рамках которой для граждан с доходом более пяти миллионов рублей в год налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с 2021 года увеличится с 13-ти до 15 процентов.

Еще одним изменением станет фиксированная налоговая выплата на доходы иностранных компаний, которыми владеют россияне. Она составит пять миллионов рублей. По оценкам экспертов, ее использование будет исключительно выгодным для самых богатых граждан, так как они смогут существенно сократить выплаты в бюджет.