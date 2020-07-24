Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.61
$
71.45
83.05
82.70
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.15
81.13
Индексы и котировки Brent
43.89
+0.48 Золото
1892.87
–0.19 РТС
1261.62
+0.52
Динамика валют
EUR / USD
24.07
1.1610
+0.0325
09.07
1.1285
21.07
13.07
29.06

Названы заработавшие во время пандемии российские богачи 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
Названы заработавшие во время пандемии российские богачи
Фото: Lenta.ru
Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, которые больше других увеличили свое состояние с середины марта, когда в стране началась эпидемия коронавируса, по 20 июля.
Лидером рейтинга назван основатель фонда RTP Global Леонид Богуславкий, чьи активы выросли на 88 процентов до 2,8 миллиарда долларов. Сулейман Керимов заработал 8,6 миллиарда, увеличив состояние на 86 процентов. Замыкает тройку лидеров глава «Яндекса» Аркадий Волож, который стал богаче на 75 процентов (2,1 миллиарда долларов).
В пятерку также попали банкир Олег Тиньков (плюс 63 процента, 2,6 миллиарда долларов), владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков (плюс 53 процента, 2,3 миллиарда)
Далее идут акционер «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (плюс 51 процент, 1,97 миллиарда долларов), владелец Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов (плюс 51 процент, 2,1 миллиарда), акционер IPG Photonics Валентин Гапонцев (плюс 46 процентов, 2,3 миллиарда) и глава ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов (плюс 44 процента, 1,44 миллиарда).
В общей сложности по состоянию российские миллиардеры разбогатели на 70,73 миллиарда долларов, хотя еще в начале мае этот показатель составлял 62 миллиарда.
В среду, 23 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме в ответ на замечание об олигархах заявил, что рад, если в стране кто-то богатеет. По его словам, если олигархи становятся богаче, то государству идет больше налогов.
В июне президент России Владимир Путин запустил реформу, в рамках которой для граждан с доходом более пяти миллионов рублей в год налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с 2021 года увеличится с 13-ти до 15 процентов.
Еще одним изменением станет фиксированная налоговая выплата на доходы иностранных компаний, которыми владеют россияне. Она составит пять миллионов рублей. По оценкам экспертов, ее использование будет исключительно выгодным для самых богатых граждан, так как они смогут существенно сократить выплаты в бюджет.
Видео дня. Расходы по страхованию ипотеки возложат на банки
Последние новости
Массовая драка в Москве попала на видео Массовая драка в Москве попала на видео Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием Курс евро взлетел Курс евро взлетел
Комментарии
Рынки , Компании , Николай Буйнов , Олег Тиньков , Сулейман Керимов , Валентин Гапонцев , Альберт Шигабутдинов , Михаил Мишустин , Владимир Богданов , Владимир Евтушенков , Владимир Путин , Аркадий Волож , Сургутнефтегаз , АФК Система , Иркутская нефтяная компания , Госдума , Яндекс , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бундестаг обратился к США из-за санкций против Nord Stream 2
Бундестаг обратился к США из-за санкций против Nord Stream 2
Газпрому больше некуда спешить
Газпрому больше некуда спешить
Кому повысят пенсии с 1 августа?
Кому повысят пенсии с 1 августа?
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
Видео
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
00:41
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Экономика
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение