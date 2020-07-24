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Курс евро побил трехмесячный рекорд 

Артём Кульша 56 минут назад
Курс евро по отношению к российскому рублю превысил 83 рубля впервые за почти три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
Сегодня на открытии торгов на Московской бирже (10:00 по московскому времени) курс европейской валюты увеличился на 0,18% по сравнению с уровнем закрытия вчерашней торговой сессии и таким образом преодолел отметку в 83 рубля (83,02 рубля) впервые с 4 мая. По данным на 10:12, евро подорожал еще сильнее — на 0,26% до 83,08 рубля.
«Евро также растет к доллару, с тех пор как пандемия (коронавирусной инфекции COVID-19. — Прим. ред.) в еврозоне сошла на нет, а в США началась новая вспышка», — отмечает РИА Новости.
Курс доллара США по отношению к рублю на открытии сегодняшних торгов на Московской бирже стал больше на 0,07% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов (71,52 рубля), а к 10:12 — на 0,18% (71,6 рубля).
Фондовый индекс Мосбиржи на открытии торгов на Московской бирже снизился на 0,58% до 2835,15 пункта, а индекс РТС — на 0,93% до 1249,86 пункта. Нефть марки «Брент» (Brent) на бирже ICE в Лондоне подешевела на 0,53% до 43,08 доллара за баррель, а нефть сорта WTI — на 0,66% до 40,8 доллара за баррель.
Комментарии
Рынки , Видео , Московская биржа , РИА Новости , Евро , Доллар
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