«Схемы Порошенко»: Зеленского обвинили в жульничестве

Депутат Верховной рады , глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике власти Украины за решение увеличить цены на газ на 7%. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

«Недавно было принято решение — это орган, который прямо подчиняется президенту, — повысить цены на газ на семь процентов. Для этого нет абсолютно никаких оснований», — возмутилась бывшая премьер-министр.

По словам Тимошенко, на европейском оптовом рынке «в три раза» упала цена на газ за время, когда началось падение нефтегазовых цен. Действия Киева в такой ситуации она назвала «маразматичными».

Депутат добавила, что рыночные цены на газ упали с начала года со $148 до $56 за 1 тыс. кубометров. Возмущение Тимошенко вызвало также то, что при Владимире Зеленском на Украине не изменились «газовые схемы», использовавшиеся при бывшем президенте Петре Порошенко.

«При нем в Европе были созданы посреднические компании, которые им контролируются и которые пропускали через себя газ, накручивали цену и потом продавали газ людям в три раза дороже. Пришел новый президент, остались же самые посредники в Европе, те же самые «фирмы-прокладки», — заявила политик.

Тимошенко выразила сожаление, что самые высокие тарифы — в стране с самой низкой зарплатой в Европе. По ее мнению, ужасно, что на Украине «люди неспособны купить себе еду».

Пресс-служба «Нафтогаза» сообщала ранее, что в июле оптовая цена на газ для населения выросла до 2,3 гривны (5,9 рубля по нынешнему курсу) за кубометр. Еще с января правительство Украины обязало госкомпанию продавать газ населению и тепловым компаниям по цене, которая рассчитывается от стоимости сырья на голландском хабе TTF.

Неделю назад Юлия Тимошенко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский отдает страну «международным финансовым спекулянтам». По ее словам, президентское большинство «слуг народа» в Раде превратилось в «послушный» инструмент.

«Лоббистские коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы «слуг народа». Законодательный процесс организован вопреки интересам людей», — написала Тимошенко в своем Facebook.

В феврале лидер «Батькивщины» обвинила Зеленского в том, что за девять месяцев его правления промышленность сократилась на 20,4%, а нынешней власти безразличны такие катастрофические цифры.

«Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег. Это сознательная, спланированная политика уничтожения нашей страны», — считает Юлия Тимошенко.

Когда на Украине вводили карантин из-за эпидемии коронавируса, бывшая премьер-министр говорила, что ресурсов страны хватит где-то на месяц тотального карантина. После этого начнется разрушение страны и «парад суверенитетов». «Мы можем потерять даже территориальную целостность Украины, независимость и суверенитет Украины», — подчеркнула она.

19 января политик обвинила «команду Зе» в том, что они отдали страну под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп.

По словам Тимошенко, некомпетентность Зеленского и его сподвижников в экономике, и других важнейших областях государственного управления дополняется сознательной работой в интересах заграничных управляющих. Что красочно иллюстрирует, например, продвижение закона о продаже украинской земли.

Еще один из лидеров украинской оппозиции, депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявлял, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд

Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо МВФ