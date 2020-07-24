ЦБ решил ослабить рубль

Сделка по Сбербанку осуществлялась за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Полученную валюту ЦБ продавал на рынке при падении стоимости нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.

Набиуллина объявила, что в конце третьего квартала продажа валюты, связанной со сделкой, будет остановлена. В четвертом квартале ЦБ поддержит рубль лишь продажей валюты на 185 млрд рублей. Остальные средства взаимозачтут с объемом недокупленной валюты в 2018 году.

Как сообщал «Рамблер», ранее в пятницу Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%. Это абсолютный рекорд в новейшей истории РФ. В ЦБ отметили, что последовательным действиями регулятору удается сдерживать инфляцию.