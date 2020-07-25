Рублю предрекли «черный август»

Рубль оставался под давлением на уходящей неделе, уступив еще более 120 копеек евро и закрыв неделю в ноль к доллару. Как поясняет ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич , последний факт также стоит считать признаком слабости, ведь американская валюта повсеместно отступала. Например, к евро курс доллара последний раз опускался так низко 22 месяца назад. Во многих других случаях успехи скромней, но это также многомесячные минимумы.

«Свою лепту в ослаблении курса рубля сыграла очевидно забуксовавшая нефть. Ей лишь удалось пощупать максимумы с марта, и с этих уровней давление на нее вернулось с новой силой. Но не обошлось и без действий ЦБР. Банк России снизил ставку, объявил о готовности снижать ещё и объявил, что не будет продавать часть валюты, полученной от продажи акций Сбербанка. Последнее означает сокращение поддержки для рубля из-за меньшего объема валютных интервенций», — комментирует новости курса доллара аналитик.

По мнению эксперта FxPro, это свидетельствует о том, что ЦБ стоит на стороне экономики, а не рубля. При этом мировые рынки серьёзно проседали в конце недели. Всё вместе это может привести к усилению давления на российскую валюту на будущей неделе.

«Если доллар/RUB прорвется вверх из диапазона 70-72, следующей остановкой может оказаться область 75-76. Маловероятно, что это произойдёт уже на будущей неделе, но этого нельзя полностью исключать, если обратить внимание на резкое повышение нервозности фондовых рынков», — дает прогноз курса доллара Александр Купцикевич.

Более консервативные ожидания предполагают рост доллара до 73-74 к концу недели и 75-77 к концу августа и возращением на 80 до конца года.

Евро вряд ли сумеет удержать набранный высокий темп длительное время. Тем не менее, вполне может оказаться у 85 до конца будущей недели, около 88 по итогам августа и около 90 до конца года.

Экономист советует внимательно следить за рынками. Август зачастую обозначает возвращение активности на рынки. Часто в этом месяце окончательно оформляется смена трендов на 1-2 квартала вперёд. Поэтому события в августе зачастую могут развиваться стремительно и однонаправленно.