«Нормальный рост»: домашний интернет и ТВ станут дороже?

Домашний интернет и ТВ в России в этом году могут подорожать на 10-15%. На это повлияют курс рубля, поскольку часть контента для телевидения операторы закупают за рубежом, затраты на исполнение «законов Яровой» и о «суверенном интернете» из-за роста расходов на строительство и поддержание инфраструктуры, сообщили «Известия» со ссылкой на прогнозы TelecomDaily и аналитического агентства iKS-Consulting.

Участники рынка считают это логичным и предсказуемым.

Рост цен спровоцируют также последствия пандемии коронавируса, говорит гендиректор компании «Смарт телеком» Андрей Суходольский

«Это нормальный рост. Последствия коронавируса и отсутствие ожидаемой выручки у телекоммуникационных операторов тоже должны привести к некой корректировке тарифных планов. Все, что говорится в «законе Яровой», уже как-то операторами отыгрывалось. Курс доллара — само собой: практически все оборудование, которое используется операторами для оказания услуг, покупается с привязкой к курсу доллара, евро. Но я бы добавил сюда еще и коронавирус. Юридические лица все-таки не видят того дохода, который ожидался, поэтому, наверное, рост на 10-15% обоснован. Как всегда, компании это делают индивидуально, у каждого свои планы. Думаю, к осени операторы подтянутся к процессу повышения тарифов. Чтобы сберечь существующих клиентов, мы в июне, июле, августе ничего предпринимать не собираемся. Смотрим, как будут обстоять дела в сентябре, октябре, и в традиционный период повышения деловой активности, возможно, мы будем это делать».

По словам Андрея Суходольского, однозначного решения повышать тарифы в компании пока нет, это лишь один из вариантов развития.

Если операторы резко взвинтят цены, сработает закон рынка — кто-то из них может потерять клиентов. Поэтому корректировать тарифные планы провайдеры будут крайне осторожно, считает сооснователь проекта «Микадо» Антон Розенберг

«Операторы готовы снижать цены, если кто-то от них уходит. У меня в доме появился новый провайдер, и он готов даже снижать цены относительно других провайдеров интернета. Здесь все очень индивидуально. Если кто-то будет повышать цены, конкуренты могут попытаться переманить у них клиентов. Много людей в случае, если цены поднимут, готовы перейти к другому оператору. То, что все разом поднимут цены, все-таки вряд ли случится, потому что у кого-то есть долгосрочные обещания. «Закон Яровой» в принципе принят давно, и операторы давно говорят, что это будет стоить очень больших денег, но, видимо, как-то выкручиваются, не очень его исполняют или что-то еще. Потому что если в чистом виде хранить весь трафик, как предписывает «закон Яровой», мне кажется, и промышленность в мире не выпускает столько оборудования, чтобы все это хранить. Если как-то выкручиваться, там и расходы будут меньше. Курс доллара и раньше менялся и бывал выше. Опять же, если какая-то сеть построена, то ее обслуживание идет скорее в рублях, тут уже можно медленнее модернизировать и снижать планы. Не думаю, что рост курса доллара должен резко привести к повышению цен».