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Курс доллара: сентябрь не пощадит рубль 

Мария Иванова и ещё 4 59 минут назад
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Фото: РИА Новости
Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев заявил, что к началу осени курс доллара может подойти на отметке в 74 рубля.
Как сообщал «Рамблер», в пятницу, 24 июля, Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 4,25 процента годовых. После этого курс доллара на Московской бирже вырос на три копейки, до 71,61 рубля, а евро подорожал на 4,25 копейки, до 83,06 рубля.
Курс доллара онлайн можно узнать на «Рамблер/финансах».
По мнению Пушкарева, решение ЦБ о снижении ставки способно поддержать российскую валюту в перспективе. Шаг в 25 базисных пунктов оставляет шансы для дальнейшего снижения, из-за чего к осени может упасть доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). Инвесторы будут покупать ОФЗ летом и это поможет рублю, считает эксперт.
В то же время он предупредил, что традиционная «плохая репутация» августа может навредить рублю. Речь идет не только о 1998-м: инвесторы не забыли, что серьезное ослабление российской валюты началось в августе 2018 года.
Пушкарев считает, что к сентябрю доллар может оказаться в коридоре от 67 до 74 рублей, причем приблизиться он способен к любой из границ. Евро, по его мнению, ненадолго окажется выше 85 рублей.
В ближайшие понедельник и вторник, 27 и 28 июля, доллар будет стоить 70,75-72,35 рубля, а евро обойдется в 82,5-85 рублей, спрогнозировал эксперт.
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Комментарии 3
Рынки , Экономика , Московская биржа , Центральный банк России
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