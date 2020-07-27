С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев заявил, что к началу осени курс доллара может подойти на отметке в 74 рубля.

Как сообщал «Рамблер», в пятницу, 24 июля, Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 4,25 процента годовых. После этого курс доллара на Московской бирже вырос на три копейки, до 71,61 рубля, а евро подорожал на 4,25 копейки, до 83,06 рубля.

По мнению Пушкарева, решение ЦБ о снижении ставки способно поддержать российскую валюту в перспективе. Шаг в 25 базисных пунктов оставляет шансы для дальнейшего снижения, из-за чего к осени может упасть доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). Инвесторы будут покупать ОФЗ летом и это поможет рублю, считает эксперт.

В то же время он предупредил, что традиционная «плохая репутация» августа может навредить рублю. Речь идет не только о 1998-м: инвесторы не забыли, что серьезное ослабление российской валюты началось в августе 2018 года.

Пушкарев считает, что к сентябрю доллар может оказаться в коридоре от 67 до 74 рублей, причем приблизиться он способен к любой из границ. Евро, по его мнению, ненадолго окажется выше 85 рублей.

В ближайшие понедельник и вторник, 27 и 28 июля, доллар будет стоить 70,75-72,35 рубля, а евро обойдется в 82,5-85 рублей, спрогнозировал эксперт.