«Доллар дойдет до 75»

Российский рубль снова подошел к критически важному уровню 72 за доллар. После снижения ЦБ ключевой ставки на 25 б.п. рубль продолжает опускаться, сообщает Свободная пресса».

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов считает, что национальная валюта будет слабеть и дойдет до отметки в 75 рублей за доллар.

«Рубль будет постепенно слабеть к основным валютам. В паре доллар-рубль важнейшим сопротивлением является уровень 72−72.40. Если доллару удастся пройти это значение, то уже на следующей неделе мы можем увидеть курс рубля в районе 73−73.5 с целями в районе 75», —заявил Богданов.

По мнению аналитика, скорее всего, ЦБ в 2020 году еще раз снизит ставку. Это приведёт к уменьшению премии по операциям кэрри-трейд, и интерес к рублевым инструментам у инвесторов снижается.