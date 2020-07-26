«От доллара скоро откажутся сами американцы»

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Выстроенная американцами долларовая система в скором времени рухнет, и в будущем США сами могут отказаться от своей собственной валюты. Об этом рассказал доктор экономических наук Валентин Катасонов в недавнем интервью радиостанции «Аврора».

Эксперт в частности отметил, что Федрезерв США и ряд других банков развитых стран ( ЕЦБ , Банк Японии) «пузырятся» и уже терпят убытки в отдельных кварталах.

По его мнению, попытки спастись печатью больших объемов денег лишь отсрочат неизбежное, и именно это в скором времени ожидает американскую ФРС.

При нынешнем уровне обесценивания доллара специалист прогнозирует отказ самих США от собственной валюты, обеспечившей им многолетнюю видимость мирового экономического доминирования.

«Фактически происходит обесценивание продукции печатного станка ФРС США. Рано или поздно американский доллар превратится в ничто. Сегодня в США уже понимают, что процветание доллара в прошлом и надо готовиться к запасным вариантам. Один из них — создание цифрового доллара», — полагает Катасонов.

Крах доллара, Федрезерва и всей финансовой системы США станет переходом от капитализма в традиционном понимании к совершенно новой формации — посткапитализму, обрисовать контуры которого пока трудно, добавил он.

При этом ученый допускает, что названия «доллар» и «Федрезерв» останутся, но будут обозначать принципиально иные вещи.