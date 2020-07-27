Исторический максимум: Золото в цене

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Был побит рекорд, установленный в сентябре 2011 года.

В понедельник, 27 июля, цена золота обновила исторический максимум, который был установлен в сентябре 2011 года. Тогда стоимость составила 1911,6 доллара за унцию.

Согласно данным торгов, по состоянию на 2.51 мск, цена августовского фьючерса на Нью-Йоркской бирже выросла до 1911,7 доллара.

Рост котировок драгметалла спровоцировал и подорожание сентябрьских фьючерсов на серебро. Они поднимались до 23,405 доллара за унцию.

Ранее аналитики объясняли, что росту стоимости золота способствуют несколько факторов: ожидание новых волн пандемии коронавируса, отношения между США и Китаем и снижение ключевых ставок мировыми регуляторами.