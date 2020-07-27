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Цена золота обновила исторический максимум 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Исторический максимум: Золото в цене
Фото: ТАСС
Был побит рекорд, установленный в сентябре 2011 года.
В понедельник, 27 июля, цена золота обновила исторический максимум, который был установлен в сентябре 2011 года. Тогда стоимость составила 1911,6 доллара за унцию.
Согласно данным торгов, по состоянию на 2.51 мск, цена августовского фьючерса на Нью-Йоркской бирже выросла до 1911,7 доллара.
Рост котировок драгметалла спровоцировал и подорожание сентябрьских фьючерсов на серебро. Они поднимались до 23,405 доллара за унцию.
Ранее аналитики объясняли, что росту стоимости золота способствуют несколько факторов: ожидание новых волн пандемии коронавируса, отношения между США и Китаем и снижение ключевых ставок мировыми регуляторами.
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Рынки , Экономика
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