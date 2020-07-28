Невероятный рост: Курс биткойна преодолел рубеж

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В ночь на вторник, 28 июля, курс биткойна превысил отметку в 11 тысяч долларов, следует из данных Coinmarketcap.

К 01:14 по московскому времени курс данной валюты достиг 11 234 долларов. Биткойн перешел рубеж в 11 тысяч долларов впервые с августа 2019 года.

Капитализация рынка биткойна составила 207,2 тысячи доллара.

Напомним, биткойн — это децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» любой пользователь-участник системы. Чтобы эмитировать валюту, необходимо создавать новые блоки системы.

Данная концепция появилась еще в ноябре 2008 года. Ее автором или коллективом автором значится некто под псевдонимом Сатоси Накамото. Технология получила широкую популярность в последние несколько лет.

Следует отметить, что «добыча» биткойна на сегодняшний день ограничена, поскольку большая часть валюты уже была эмитирована.

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