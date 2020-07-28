Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс российской валюты рухнул до минимальных значений к доллару и евро. Об этом пишет «Лента.ру».

По данным на 13.40 мск, доллар торговался по 72,28 рубля, при этом ранее в ходе торгов американская валюта достигала значения в 72,33 рубля. Курс евро держался на уровне 84,79 рубля, а максимальным значением в ходе торгов было 84,85 рубля.

Таким образом, рубль рухнул до минимальных значений за два месяца по отношению к доллару и почти за четыре месяца по отношению к евро. Ослабление российской валюты связано с остановкой роста нефтяных котировок, интересом к евро на фоне представления плана спасения экономики Евросоюза и результатами заседания совета директоров Центробанка России , отмечает издание.

Как сообщал «Рамблер», ранее экономисты отметили, что россиянам, хранящим сбережения в европейской валюте, не стоит пока обменивать накопления на рубли, если для этого нет острой необходимости.