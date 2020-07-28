Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.45
$
72.00
84.90
84.40
Прогноз
03.08 – 10.08
$
69.75
82.65
Индексы и котировки Brent
43.96
+0.14 Золото
1936.02
+0.36 РТС
1266.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.07
1.1717
+0.0373
13.07
1.1344
24.07
16.07
02.07

Курс рубля упал до минимальных значений 

Алиса Селезнёва и ещё 3 54 минуты назад
Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс российской валюты рухнул до минимальных значений к доллару и евро. Об этом пишет «Лента.ру».
По данным на 13.40 мск, доллар торговался по 72,28 рубля, при этом ранее в ходе торгов американская валюта достигала значения в 72,33 рубля. Курс евро держался на уровне 84,79 рубля, а максимальным значением в ходе торгов было 84,85 рубля.
Россиянам дали три совета после обвала рубля
Таким образом, рубль рухнул до минимальных значений за два месяца по отношению к доллару и почти за четыре месяца по отношению к евро. Ослабление российской валюты связано с остановкой роста нефтяных котировок, интересом к евро на фоне представления плана спасения экономики Евросоюза и результатами заседания совета директоров Центробанка России, отмечает издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономисты отметили, что россиянам, хранящим сбережения в европейской валюте, не стоит пока обменивать накопления на рубли, если для этого нет острой необходимости.
Комментарии 154
Рынки , Видео , Экономика , ЕС , Московская биржа , Центральный банк России , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы
Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы
Новые броши Набиуллиной озадачили россиян
Новые броши Набиуллиной озадачили россиян
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
00:37
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
Личный счет
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
01:39
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение