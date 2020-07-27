Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.50
$
71.79
83.65
83.85
Прогноз
03.08 – 10.08
$
70.88
82.09
Индексы и котировки Brent
43.64
+0.05 Золото
1933.01
–0.01 РТС
1261.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.07
1.1708
+0.0364
13.07
1.1344
23.07
15.07
01.07

Биржи АТР в основном коррекционно растут после снижений на предыдущих торговых сессиях 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР коррекционно растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно коррекционно растут, при этом находясь под давлением беспокойства по поводу напряженности между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09% — до 3199,67 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 2143,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,09%, до 24683,66 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,05%, до 2223,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,19%, до 6035,4 пункта, японский Nikkei 225 — опускался на 0,31%, до 22680,41 пункта.
В понедельник на азиатских рынках присутствует некоторый коррекционный рост после снижений в ходе предыдущих торговых сессий. В центре внимания инвесторов остаются новости вокруг взаимоотношений США и КНР. Закрытие консульств в Китае и США вызывало опасения по поводу ухудшения дипломатических связей между двумя крупнейшими экономиками мира.
США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. 24 июля МИД КНР в ответ потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность.
Слабые цены на акции "говорят об испорченном аппетите к риску на фоне роста напряженности в США и Китае, роста вспышек вируса и замедления восстановления", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Хаяки Нарита (Hayaki Narita).
Видео дня. Онлайн-траты москвичей обогнали расходы в обычных магазинах
Прайм: последние новости
Улучшение прогнозов по макроэкономике как нейтральный момент для акций банков Улучшение прогнозов по макроэкономике как нейтральный момент для акций банков Эксперт: Газопровод Израиля в ЕС не повлияет на уровень экономического сотрудничества с РФ Эксперт: Газопровод Израиля в ЕС не повлияет на уровень экономического сотрудничества с РФ Стоимость биткоина впервые с июня превысила психологическую отметку в $10 тыс Стоимость биткоина впервые с июня превысила психологическую отметку в $10 тыс
Комментарии
Рынки , МИД , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Попал на 100 тысяч»: новый вид мошенничества
«Попал на 100 тысяч»: новый вид мошенничества
«Не надо защищать от России»: немцы недовольны
«Не надо защищать от России»: немцы недовольны
«Северный поток-2» пробил все запреты
«Северный поток-2» пробил все запреты
В России снова могут поднять пенсионный возраст
В России снова могут поднять пенсионный возраст
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Дегтярёв пообещал избавление от доллара
00:58
Дегтярёв пообещал избавление от доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение