Биржи АТР коррекционно растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно коррекционно растут, при этом находясь под давлением беспокойства по поводу напряженности между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09% — до 3199,67 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 2143,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,09%, до 24683,66 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,05%, до 2223,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,19%, до 6035,4 пункта, японский Nikkei 225 — опускался на 0,31%, до 22680,41 пункта.

В понедельник на азиатских рынках присутствует некоторый коррекционный рост после снижений в ходе предыдущих торговых сессий. В центре внимания инвесторов остаются новости вокруг взаимоотношений США и КНР. Закрытие консульств в Китае и США вызывало опасения по поводу ухудшения дипломатических связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. 24 июля МИД КНР в ответ потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность.

Слабые цены на акции "говорят об испорченном аппетите к риску на фоне роста напряженности в США и Китае, роста вспышек вируса и замедления восстановления", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Хаяки Нарита (Hayaki Narita).