Нефть торгуется разнонаправленно

Мировые цены на нефть в понедельник утром показывают слабую разнонаправленную динамику на фоне растущих случаев заражения коронавирусом, в то время как напряженность между США и Китаем также оказывает давление на рынки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,05% — до 43,76 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,02% — до 41,3 доллара за баррель.

Сентябрьский фьючерс на Brent тем временем дорожал на 0,07%, до 43,37 доллара за баррель.

Цены на нефть в понедельник снизились, поскольку рост случаев коронавируса грозит подорвать восстановление спроса, а напряженность в отношениях между США и Китаем толкает инвесторов к активам-убежищам. Несмотря на то, что спрос на нефть несколько улучшился по сравнению со вторым кварталом, поддерживая цены, многие участники торгов считают, что он может быть подорван возобновлением карантинных мер в Соединенных Штатах и ​​некоторых других странах.

Накануне в США, согласно данным университета Джонса Хопкинса, было выявлено более 65 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки. За все время же заболело более 4 миллионов человек. Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 16 миллионов заразившихся коронавирусом и более 644 тысяч летальных исходов.