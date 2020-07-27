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Нефть торгуется разнонаправленно на фоне роста случаев COVID-19 и геополитических рисков 

Прайм 1 час назад
Нефть торгуется разнонаправленно
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в понедельник утром показывают слабую разнонаправленную динамику на фоне растущих случаев заражения коронавирусом, в то время как напряженность между США и Китаем также оказывает давление на рынки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,05% — до 43,76 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,02% — до 41,3 доллара за баррель.
Сентябрьский фьючерс на Brent тем временем дорожал на 0,07%, до 43,37 доллара за баррель.
Цены на нефть в понедельник снизились, поскольку рост случаев коронавируса грозит подорвать восстановление спроса, а напряженность в отношениях между США и Китаем толкает инвесторов к активам-убежищам. Несмотря на то, что спрос на нефть несколько улучшился по сравнению со вторым кварталом, поддерживая цены, многие участники торгов считают, что он может быть подорван возобновлением карантинных мер в Соединенных Штатах и ​​некоторых других странах.
Накануне в США, согласно данным университета Джонса Хопкинса, было выявлено более 65 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки. За все время же заболело более 4 миллионов человек. Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 16 миллионов заразившихся коронавирусом и более 644 тысяч летальных исходов.
"Участники рынка, похоже, нервничают в отношении того, чтобы занять определенную позицию на рынке, поскольку большая неопределенность все еще омрачает перспективы, когда речь заходит о спросе", — отмечают аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер.
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Рынки , Reuters
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