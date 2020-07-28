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Нефть торгуется без единой динамики на фоне опасений вокруг коронавируса 

Прайм и ещё 19 2 часа назад
Нефть торгуется без единой динамики
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть во вторник утром показывают смешанную динамику, подкрепленные слабым долларом, при этом рост сдерживает беспокойство вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% — до 44,02 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent — на 0,18%, до 43,49 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,02% — до 41,59 доллара за баррель.
Цены на нефть растут, подкрепленные ожиданиями экономической поддержки со стороны правительства США для стимулирования восстановления экономики после коронавируса. Это, в свою очередь, ослабляет курс доллара к другим основным мировым валютам и делает нефть дешевле для мировых покупателей.
Внимание инвесторов, в том числе и сырьевых, сосредоточено на грядущем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание Федрезерва пройдет 28-29 июля. Никаких серьезных заявлений не ожидается, но аналитики допускают, что регулятор может начать закладывать основу для дальнейших действий в сентябре или четвертом квартале. По данным CME Group, 100% экспертов прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25%.

"Цены на нефть будут и впредь пользоваться поддержкой политики ФРС, которая оказывает понижательное давление на доллар", — отметил агентству Рейтер аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).

При этом он отметил, что цены на нефть будут расти дальше только в том случае, если количество заражений коронавирусом в США начнет снижаться.
Ситуация вокруг коронавируса между тем по-прежнему оказывает понижательное давление на рынки. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число случаев заражения в мире превысило 16 миллионов, за последние шесть недель мировой показатель стал практически вдвое больше.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , ФРС , Reuters
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