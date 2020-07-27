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Курс доллара: рубль растёт к доллару в начале торгов 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Рубль растет к доллару
Фото: ТАСС
На открытии торгов в понедельник, 27 июля, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара понизился на 22 копейки — до 71,52 рубля.
Курс евро вырос на 22 копейки и составил 83,77 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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