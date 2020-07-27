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Европейские рынки обвалились 

Lenta.ru 48 минут назад
Европейский рынок снова обвалился на фоне опасений о второй волне коронавируса. Лидерами падения остаются авиакомпании и другие фирмы, связанные с сектором путешествий, передает Bloomberg. Например, стоимость Airbus снизилась на 2,1 процента. Недавно концерн пришел к соглашению с правительствами Франции, Испании и Германии и готовится пересмотреть контракты по поддержке производства самолетов A350 и A380.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,4 процента, немецкие акции выросли на 0,4 процента, в то время как испанская IBEX оказалась худшей по показателям для крупных стран со снижением более чем на 1 процент. Еще один фактор, повлиявший на снижение котировок, — торговое напряжение между США и Китаем.
В целом, согласно подсчетам исследовательской компании Markit Economics, сводный PMI 19 стран еврозоны в июле 2020 года вырос до 54,8 пункта с 48,5 пункта месяцем ранее. Благоприятнее всего обстановка складывается в Германии: в стране удалось справиться с пандемией, и экономика начала постепенно восстанавливаться.
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Комментарии 3
Рынки , Видео , Bloomberg
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