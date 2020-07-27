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Эксперты рассказали о росте интереса к биткоину 

Прайм 25 минут назад
Биткоину предрекли дальнейший рост
Фото: Прайм
Интерес к самой популярной криптовалюте — биткоину — продолжает расти, инвесторы верят в его перспективы, и рекорд цены ещё впереди, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В воскресенье цена самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые превысила отметку в 10 тысяч долларов с начала июня, достигнув 10 018 долларов. На 11.19 мск понедельника цена биткоина продолжает расти и достигает 10 166 долларов.
Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин считает, что это естественная для рынка ситуация, так как спрос превышает предложение.
"Minecraft сокращают продажи, а количество желающих вложить средства растёт. Учитывая, какие средства ФРС и центробанки вкладывают в экономику — это процесс будет нарастать… Интерес никуда не пропал — люди верят в его перспективы. Мы увидим ещё рекорд цены на него", — заявил он.
С тем, что у биткоина есть фундаментальные причины для роста, согласен и глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков. К таким причинам эксперт отнес статус единственной надежной, децентрализованной, относительно анонимной криптовалюты, увеличение денежной массы в мире, фискальное давление на участников хозяйственной деятельности по всему миру.
"В таких условиях биткоин обречен на рост. С другой стороны, в силу ряда обстоятельств этот актив в обозримом будущем будет сохранять высокую волатильность, поэтому рост и серьезные падения регулярно сменяют друг друга", — заключил Поярков.
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Комментарии
Рынки , Юрий Припачкин , ФРС , Госдума , РИА Новости
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