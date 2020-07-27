Нефть, доллар и золото: что будет со стабильностью 

Российская валюта продолжает движение в диапазоне 70,7-71,7 рубля за доллар. Каждая попытка выйти за него и укрепиться заканчивается неудачей. Так, например, после позитивного начала предыдущей недели курс вновь развернулся и довольно быстро оказался вблизи верхней границы ценового коридора на фоне ухудшения отношений между США и КНР.

Госсекретарь США Майк Помпео регулярно публично заявляет о необходимости создания глобального альянса для борьбы с китайской угрозой. По его мнению, прежняя система отношений между двумя странами больше не работает, а значит, Штатам и их союзникам необходимо предпринимать более решительные действия для сдерживания Пекина.

Не будем забывать и о внутренних причинах падения курса. В минувшую пятницу, 24 июля, ЦБ РФ принял решение снизить ставку до 4,25%, хотя большинство участников рынка ожидало более агрессивного сокращения, до 4%. У инвесторов складывается ощущение, что регулятор уже предоставил все планируемые стимулы в рамках поддержки экономики и теперь возвращается к «обычному» функционированию. Вследствие чего привлекательность облигаций федерального займа (ОФЗ) заметно снизилась, а на рынке рублёвого долга наблюдалось закрытие позиций.

Кроме того, в качестве дополнительного негатива выступает конвертация дивидендов, которые нерезиденты получили от российских компаний, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев

Данный фактор будет оставаться в силе ещё как минимум две недели.

Напомним, что Центробанк заметно ослабил поддержку курса, осуществляемую путём продажи валюты: по сравнению с прошлым месяцем объём операций сократился почти в два раза, до 5,7 млрд рублей.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ослабить давление на рубль позволяет очередное сокращение числа буровых установок в США до исторического минимума в 251 единицу, что на 72% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года. Дальнейшее восстановление нефтяного рынка способно подтолкнуть курс рубля к нижней границе торгового диапазона — 70,7 за доллар.

Стабильность нефти

Нефтяные котировки достаточно стабильны — в начале последней недели июля они находятся на уровне $43,2-44 за баррель Brent. Их уравновешивают противодействующие факторы. С одной стороны, с постепенным повышением цены возрастает добыча в странах, не связанных с ограничением по сделке ОПЕК+. Ещё одним подтверждением стало увеличение числа буровых установок. Это произошло впервые с середины марта, по данным компании Baker Hughes, опубликованным 24 июля. На прошлой неделе добыча в США поднялась на 0,1 млн до 11,1 млн баррелей в сутки. Рост предложения ограничивает дальнейшее повышение цены. На неё давят и новые признаки обострения противостояния Китая и США, проявляющиеся во взаимном закрытии некоторых консульств в этих странах.

Однако нефть поддерживают иные обстоятельства. Общая ситуация постепенного преодоления острой фазы пандемии в большинстве стран формирует увеличение спроса на сырьё. Сохраняется оптимизм на финансовых рынках, что важно для рисковых активов, к которым относятся и нефтяные фьючерсы, отмечает трейдер и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман

В том же направлении действует и падение доллара на валютном рынке из-за опасений слабости экономики США. Это также фактор роста цены нефти, поскольку она выражена в американской валюте.

В течение недели основным днём для динамики котировок чёрного золота будет среда. В этот день не только выйдут традиционные данные о запасах и добыче в США, но главное — 29 июля пройдёт заседание Федрезерва , на котором определится позиция американского регулятора по кредитно-денежной политике на ближайшую перспективу. Его действия и даже риторика способны существенно влиять на рынки, в том числе и нефтяной. В четверг, 30 июля, инвесторы обратят внимание на данные по ВВП США за II квартал, в пятницу, 31 июля, — на очередную информацию о числе буровых установок от Baker Hughes.

Из-за противоположных драйверов и неопределённости их динамики в течение недели возможно разнонаправленное изменение котировок. Наиболее вероятный их диапазон — $42,3-44,7 за баррель Brent.

Золотой драйвер

Рынок золота в начале недели установил новый исторический максимум, преодолев предыдущий — сентября 2011 года на уровне в $1921 за унцию. Это не стало большим сюрпризом в свете беспрецедентных усилий ведущих центробанков по накачке ликвидностью и активному снижению ключевых ставок. Тем не менее, едва ли оптимисты рассчитывали, что это случится так рано. С начала года золото подорожало более, чем на 27%, при этом до прогноза инвестбанка Goldman Sachs и ряда других крупных финансовых организаций в $2 тысячи за унцию на этот год запас хода остаётся ограниченным всего в 3%.

Драйвером взрывного роста в 2% в утренние часы в понедельник, 27 июля, выступают ожидания принятия третьего пакета стимулов американским конгрессом, который будет эквивалентен $1 трлн. Согласно Reuters, республиканцы в Сенате и Белый дом достигли принципиального согласия по параметрам и, вероятно, представят его на рассмотрение. С учётом снижения спроса на гособлигации США можно говорить о том, что новый пакет будет профинансирован за счёт ФРС, которая для этого «напечатает доллары», считает трейдер и руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган

В среду, 29 июля, на заседании Федрезерв будет вынужден «включить» мягкую риторику и обосновать предстоящее расширение стимулов. Тем более, что текущее ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19 бросает тень на темпы восстановления экономики и не оставляет иного выбора монетарным властям. Особенно остро рынок может воспринять потенциальное ухудшение динамики личных расходов по итогам месяца (данные выйдут в пятницу, 31 июля), тогда как цифры по ВВП могут спровоцировать ограниченную реакцию из-за их меньшей актуальности.

Михаил Коган, трейдер и руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами:

Рост предложения американской валюты из-за пакета стимулов и вынужденных действий ФРС заставляет искать спасения в драгоценных металлах. По мнению Bank of America, это единственный способ застраховать от потери его покупательной способности. Исторические рекорды в притоки ETF на золото и серебро говорят о том, что подобная точка зрения находит подтверждение среди участников рынка.

Есть он и среди населения. В США образовался дефицит золота в свободной продаже. При этом спрос стал расти и на другие драгоценные металлы. В частности, стоимость серебра в понедельник утром увеличивается на 5,8%, а с начала июля оно подорожало на треть. По отношению к объёму денежной массы в Штатах текущая цена несколько месяцев назад опускалась до исторических минимумов.