Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.76
$
72.00
84.20
84.00
Прогноз
03.08 – 10.08
$
72.30
84.03
Индексы и котировки Brent
43.48
–1.36 Золото
1942.67
+0.55 РТС
1255.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.07
1.1734
+0.0390
13.07
1.1344
23.07
15.07
01.07

Доллар позволил рублю скорректироваться 

ИА Regnum 53 минуты назад
Доллар позволил рублю скорректироваться
Фото: ИА Regnum
Рубль 27 июля движется разнонаправленно в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США снижается вслед за динамикой на глобальной площадке и торгуется по 71,45 руб., но сохраняет за собой проторгованный коридор 71−72 руб.

Евро подрастает и стоит уже 83,79 руб. — это слишком дорого даже при текущей конъюнктуре, но оснований для смены тренда тут пока нет. В глобальном смысле на доллар давит и рост ликвидности в финансовой системе США, и геополитический конфликт с Китаем, и предстоящее заседание Федеральной резервной системы США. Здесь пока все останется на своих местах. К середине дня цены на нефть торгуются в плюсе. Баррель нефти марки Brent стоит $43,51. Если бы не общерыночные антидолларовые настроения, рубль продолжал бы слабеть в паре с «американцем» — его история с поиском удобного курса и для бюджета, и для экспортёров не завершена», — пояснила эксперт.

Видео дня. Онлайн-траты москвичей обогнали расходы в обычных магазинах
ИА Regnum: последние новости
Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля Россия оказалась 20-й в Европе по доступности бензина Россия оказалась 20-й в Европе по доступности бензина В России прорабатывают хеджирование нефтегазовых доходов — Кремль В России прорабатывают хеджирование нефтегазовых доходов — Кремль
Комментарии
Рынки , Недвижимость , Экономика , Анна Бодрова , ФРС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний
ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний
«Черный август»: России грозит девальвация
«Черный август»: России грозит девальвация
Масштабная чистка: ЦБ отозвал лицензии у четырех банков
Масштабная чистка: ЦБ отозвал лицензии у четырех банков
«Газпром» закупит премиальные мерседесы
«Газпром» закупит премиальные мерседесы
Видео
Совфед высказался о деноминации рубля
00:17
Совфед высказался о деноминации рубля
Экономика Рынки
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение