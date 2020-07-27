Доллар позволил рублю скорректироваться 

Евро подрастает и стоит уже 83,79 руб. — это слишком дорого даже при текущей конъюнктуре, но оснований для смены тренда тут пока нет. В глобальном смысле на доллар давит и рост ликвидности в финансовой системе США, и геополитический конфликт с Китаем, и предстоящее заседание Федеральной резервной системы США. Здесь пока все останется на своих местах. К середине дня цены на нефть торгуются в плюсе. Баррель нефти марки Brent стоит $43,51. Если бы не общерыночные антидолларовые настроения, рубль продолжал бы слабеть в паре с «американцем» — его история с поиском удобного курса и для бюджета, и для экспортёров не завершена», — пояснила эксперт.